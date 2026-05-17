繼承者們2》平均繼承房產價值破1千萬 北市破2200萬

全國房產繼承件數頻創新高，代表台灣新一波「財富世襲」已然來到。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕10年來全國房產繼承件數不但變多，而且隨著幾波房市上漲驅動，繼承的房產價值也變得相當驚人，去年每個繼承者身價至少加值上千萬元。

根據內政部不動產資訊平台發布，2025年第二季全國住宅買賣契約平均單價、每坪約35.43萬元，若對照去年全國繼承者們繼承房產平均面積約42.89坪，推估全國繼承者們平均繼承房產價值約1519.59萬元，六都中又以台北市繼承房產價值最高，繼承房產平均價值約2238.06萬元。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，全國房產繼承件數頻創新高，代表台灣新一波「財富世襲」已然來到，貧富差距恐怕會因此擴大。此數據也凸顯留房養老的長者越來越多，一來是房地產活化養老資訊及途徑增加，二來是「房子比孩子可靠」，使長者傾向把房子留在手上安養餘生。

財富世襲 貧富差距恐拉大

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然帳面上看來，繼承者繼承房產價值越來越高，但必須注意的是，若加入房地產流動性、不動產持有時間等考量，則與繼承金錢、一般金融商品大不同。首先是房地產雖有自然增值潛力，但如果沒有處分，則無法取得資本利得，而且短期處分還要面對高額的房地合一稅，且脫手順不順利還要看市場景氣而定，再來，房地產如果是繼承作為自住、自用，只能以機會成本、收益性來評估，創造價值有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據聯徵中心發布資料，台北市公寓平均鑑價金額約1850萬元，因此，繼承者們光是繼承一間公寓價值就相當可觀，且透過繼承取得的房地產又可以省下高額的土地增值稅，倘若老公寓又是長輩一手持有已久，不僅省稅效益可觀，房產價格也相對有感。

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