繼承者們1》 台灣進入房產繼承大潮 人均繼承42.89坪

台北市的老公寓屋齡普遍超過40年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房產繼承大浪正朝台灣迎面而來，2025年全國繼承者們平均可接手房產面積約42.89坪，六都中又以台南市平均繼承房產面積最大、達53.09坪，而台北市則最小、約30.24坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若以六都平均繼承房產面積來看，南部可能長輩傳承下來的以透天厝或三合院等類型，因此，造成統計上平均面積較大，而台北市老公寓屋齡普遍超過40年，很大可能是長輩住了一輩子的家，加上當時建物面積不會蓋的特別大，促使台北市繼承移轉平均面積要比中南部要小，但若從房價來看，台北市繼承房產價值則是絕對可觀。

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進一步對比2016年全國、六都繼承者們平均繼承房產面積，10年來全國繼承者們平均面積多出約2.87坪，至於，六都中，除雙北市10年來平均繼承面積縮水外，其它四都則以台南市增加最多，10年增加11.66坪、增幅逾28%，第二名則是高雄市，10年來平均繼承面積增加5.17坪、增幅逾13%

根據內政部統計月報資料，去年六都繼承者們平均繼承房產面積，以台南市最多、達53.09坪，第二名則是台中市、約49.33坪，第三名則是桃園市、約45.38坪，第四名為高雄市、約43.65坪，反觀雙北市均不到35坪、又以台北市繼承面積最小、約30.24坪。

六都台南面積最大 北市最小

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前全球正面臨戰後嬰兒潮在人口、財富大量累積後的轉手潮，加上過去因為家戶規模較大，購置住宅面積也較大，因此，根據內政部發布的全台平均繼承面積、2016年平均面積便站穩40坪。

相對來說，近幾年住宅買賣坪數因為家庭人口數逐漸變少，不生不婚、單身宅需求增多，再加上房價高漲、首購族在政策獎勵下大量進場，驅動建商推案往小坪數產品靠攏，2023年開始，住宅買賣平均坪數正式跌破30坪，出現繼承、買賣坪數走向分化的現象。

去年全國繼承移轉棟數高達7.83萬棟，創統計以來新高，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，國內建物繼承移轉棟數持續創新高，再加上贈與移轉棟數維持在高檔，兩項數據意味著「財富世襲」時代來臨。

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