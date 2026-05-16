月薪10萬但崩潰午餐好貴！55歲上班族「因1事」被現實痛擊笑不出來

1名55歲上班族驚覺，物價上漲已悄悄改變日常生活與退休焦慮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕55歲的T（化名）是一名月收入51萬日圓（約新台幣10萬元）的上班族。某個平凡的午休時間，走進便利商店隨手買下一個便當，結帳時被告知金額為「984日圓（約新台幣195元）」，才突然意識到時代與物價正在改變。他低頭看著腳尖，一股難以言喻的焦慮湧上心頭；距離退休只剩5年的他，僅有約700萬日圓（約新台幣139萬元）存款，且仍在租屋生活，這樣的日常變化，正一步步累積成對未來生活成本的深層不安。

日本媒體報導，T平時都會在公司門口的餐車購買打折午餐，價格約700日圓。不過那天午休時錯過了餐車營業時間，只好改去便利商店買午餐。他拿了一個便當、一份沙拉和一瓶茶，到櫃檯結帳時，被告知金額是984日圓。

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看著收銀機螢幕上的數字，T在錢包裡用手指摸索著千元紙鈔。他回憶，剛進入職場時，類似的一餐只要600日圓（約新台幣119元）就足夠了，兩個飯糰加一罐罐裝咖啡也只要300日圓（約新台幣59元）就能解決，還能撐過整個下午的工作時光。

他心想：「所以，現在真的已經到了在便利商店買頓午飯就花掉一千日元的時代了……。」

報導指出，T這一代被稱為「就業冰河期世代」。他在泡沫經濟崩潰後的1994年大學畢業，同期同學紛紛被取消內定，不少人選擇延畢或讀研究所拖延時間。他雖然沒有進入第一志願的公司，但仍成功取得正職，並認為自己「在同世代中算幸運的一群」，一路工作至今已30年，距離退休只剩5年。

然而卻在此時，心中卻浮現難以消除的不安。

在低薪與生活壓力交織的同世代中，那些試圖靠網路券商投資、追求翻身機會的人，最終卻因企業財報造假而在一夕之間失去資產。這樣的震撼，深深烙印在T心中，也成為他對「投資」的既定印象，一場不可靠、甚至危險的金錢遊戲。

報導指出，「就業冰河期世代」的人，普遍選擇將資產停留在「定存、慢慢存錢」的安全路線上，把這視為唯一正確的理財方式，也在無形中，封存了之後長達20年的資產增長機會。

然而現實卻呈現出截然不同的結果。若T先生當年在過去20年間，每月持續投入3萬日圓（約新台幣5968元）於股市指數基金，如今累積的資產可能已超過2000萬日圓（約新台幣397萬元）。

而事實上，他的同期同事中，確實有人長期投資共同基金，目前資產已累積至約7000萬日圓（約新台幣1392萬元）。再加上退休金與儲蓄，等於已經具備以1億日圓（約新台幣1989萬元）規模退休的條件。此外，對方所持有的自住房產也因價格上漲，若出售預估可達約8000萬日圓（約新台幣1591萬元）。

當那位同期輕描淡寫地說出「如果當初更早開始學投資，也許可以提早退休」時，手握700萬日圓（約新台幣139萬元）存款、仍租屋生活的T，只能沉默地站在一旁。

在現代的人生規劃中，支出最高的往往是50多歲的階段。子女進入大學、自己或配偶罹患癌症或中風等健康問題，再加上80多歲父母的照護問題，這些負擔會在同一時期同時襲來。

T的情況正是如此。不只要面臨小孩的高額學費，還有他的妻子M（化名），在3年前因中風倒下，雖然保住性命，但留下右半身麻痺的後遺症，不得不辭去工作。而在妻子中風後的1年裡，T曾請長假，因為妻子的狀況嚴重到無法兼顧工作。這也導致他不得不卸下職位，成為之後年收入與退休金減少的重要原因。

雪上加霜的是T的父親。他的父親患有失智症，且惡化速度比預期更快，今年春天起母親已無法獨自照護，「你爸爸半夜會想跑出去，我已經完全睡不著了。」

母親這句話，讓T最終決定將父親送入照護機構。每月費用18萬日圓（約新台幣3.5萬元），但父親的年金僅能支付約11萬日圓（約新台幣2.1萬元），剩餘差額由T負擔。

教育費、妻子的醫療費、父親的照護費，三種支出同時湧入，使得他的存款明顯且持續減少。T甚至不曾讓妻子與孩子看到銀行存摺的餘額。「這根本不像一個55歲男人該有的存款數字」，他總是在ATM前這樣喃喃自語。

因此T看著便利商店裡984日圓的午餐嘆了口氣。他嘆氣的原因不僅是對生活成本上漲的不滿，更是對物價普遍上漲的恐懼，這種恐懼加劇了他對生活的焦慮。

T感嘆道：「我本該比大多數同齡人過得更幸福，我的生活什麼時候變得如此艱難了？」

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