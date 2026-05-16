台股驚驚漲後還會更強！「最牛情境」小摩預測全說了

摩根大通上調對台灣股市的目標價。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，摩根大通在不到1個月的時間內，第2次上調了對台灣股市的目標價，這表明該行對台灣作為全球人工智慧發展最直接受益者之一的地位更有信心。這家華爾街銀行將台股的基本目標價上調至47000點，樂觀目標價上調至50000點，悲觀情境則由36000點提高至40000點。

《GuruFocus》報導表示，台灣股市總市值已飆升至超過4.7兆美元，使其可望超越印度，成為全球第5大股市。摩根大通（小摩）策略師團隊上修台灣加權股價指數目標值，其中最樂觀的牛市情境預估，指數可漲至5萬點，以15日收盤水準計算，最多約有20%上漲空間。小摩策略師認為，台股是因人工智慧（AI）受惠最純粹的市場。

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此舉建立在摩根大通上個月設定的目標價之上，當時該行設定的基本目標價為43000點，樂觀目標價為48000點。這顯示出，即使在台灣股市今年大幅上漲之後，該行仍然認為人工智慧驅動的上漲空間仍然存在。

此次呼籲正值策略師們持續上調對台灣和南韓的展望之際。台灣和韓國是亞洲兩大晶片市場，受惠於人工智慧（AI）支出帶來的強勁獲利成長。

今年以來，台灣加權指數已漲44%，屢創新高，成為該地區表現最強勁的市場之一，在亞洲主要市場中表現僅次於韓國綜合股價指數（KOSPI）。摩根大通策略師表示，鑑於今年以來市場對AI變現能力的疑慮緩解，及伊朗衝突引發的全球總體經濟變化，建議繼續順勢配置AI硬體領域，同時也要承擔固有的集中風險。

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