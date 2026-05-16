退休族「3大理財習慣」超致命！過來人血淚經歷曝存款大縮水

每個人都希望能財務自由，享受退休生活。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每個人都希望能財務自由，享受退休生活。然而外媒指出，並非所有計劃都能如願以償，有些人被迫從事兼職工作，而有些人則必須精打細算地生活，背負債務或副業。一些退休人士最終會因未能早點吸取教訓而感到懊悔不已，以下是退休人員分享3樣他們曾經犯過的錯誤，以及他們為何告誡其他人不要重蹈覆轍。

退休時別再背房貸或車貸

靠固定收入生活並不容易。根據1份統計顯示資料，2026年平均每月社會安全金（Social Security）給付為2071美元（約新台幣6.5萬元），對那些完全依賴這筆收入生活的人來說，要支付每月開銷其實相當吃力。

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報導簡易，想讓手頭更寬裕的方法之一，就是在退休前先把房貸和車貸還清，而72歲的Judy Shaw便深刻體會到這點。她表示：「除非你有信託基金或401（k）退休帳戶，否則社會安全金通常最高大約只有每月4000美元（約新台幣12萬元）。如果還背著房貸或高額車貸，再加上稅金和保險，生活會非常困難。」

她也建議大家：「拜託一定要在退休前，把房子和車子都繳清。」

退休只靠社會安全金生活

如今，光靠社會安全金已經不足以支付所有生活開銷。數據顯示，截至2024年，65歲以上民眾的平均年度支出高達6萬1432美元（約新台幣193萬元），因此許多退休族仍需要其他收入來源，這也是Judy Shaw很快就意識到的現實。

為了支付生活費並累積更充裕的退休資產，Judy Shaw和朋友合作，購買便宜房屋進行翻修轉售，或出租賺取租金。

她表示：「只靠社會安全金退休根本不夠用。有段時間我們擁有10間出租房，雖然真的有點太多，但因為一直能找到不錯的便宜物件。我們最後把房子全都賣掉了，而這也是我現在能過得比較舒適的原因。」

退休時仍背著高額信用卡債務

Andrew Reichek是名工程師，雖然他還沒有完全退休，但已經準備在不久後退休。

Andrew Reichek在50多歲時，因生活開銷與事業相關成本，在10年間累積了約4萬美元（約新台幣126萬元）的高利率信用卡債務。

他表示：「我當時只繳最低應繳金額，卻沒有意識到利息會可怕地快速增加。」這筆債務嚴重影響了他的退休儲蓄，也花了他好幾年才還清。

他解釋：「我不得不重新調整財務狀況，制定嚴格預算、優先償還高利率債務、刪減不必要支出，並承諾每個月支付超過最低還款金額。」

Andrew Reichek坦言，自己低估了利息增長的速度，但後來也建立了一套新的信用卡使用原則並嚴格遵守。他說：「我現在每個月都會全額繳清信用卡帳單，也有非常嚴格的預算管理。此外，遠離高利率貸款，不僅讓我能存下更多錢，也讓我對退休生活更有信心。」

財務失誤其實每個人都可能遇到，但在準備退休時，代價往往更高、容錯空間也更小。最重要的啟示，就是越早從錯誤中學習越好，並且提早制定完善的退休計畫，才能避免日後付出昂貴代價與留下後悔。

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