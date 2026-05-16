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聯發科又被盯上！證交所公布25檔注意股一次看

2026/05/16 09:41

證交所公布25檔注意股。示意圖。（資料照）證交所公布25檔注意股。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕證交所週五（15）日公布25檔注意股，其中聯發科（2454）再度上榜，川湖（2059）、大立光（3008）、創意等千金股也入列。

根據證交所公布，聯發科因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達370.00元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，因此被列入注意股。

川湖則因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達460.00元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，被列入注意股。

證交所指出，大立光最近6個營業日累積收盤價漲幅達30.50%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達875.00元，因此入列注意股。

貿聯-KY（3665）6個營業日累積收盤價跌幅達26.69%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達655.00元，被列入注意股。

除上述之外，華固凱基56購01（050328）、盟立元大58購04（056940）、榮成（1909）、盟立（2464）、晶豪科（3006）、凌航（3135）、創意（3443）、晶彩科（3535）、如興（4414）、全球傳動（4540）、國精化（4722）、天瀚（6225）、鈺邦（6449）、訊芯-KY（6451）、愛普*（6531）、富世達（6805）、邁科（6831）、榮惠-KY創（6924）、尖點（8028）、台汽電（8926），共計25檔被證交所列入注意股。

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