早知道別送媽媽去養老院！80歲母親住4個月後的「一句話」 讓孝女好後悔

隨著高齡化社會加速，選擇入住付費養老院的長者愈來愈多，然而卻可能面臨意想不到的麻煩。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會加速，選擇入住付費養老院的長者愈來愈多，然而卻可能面臨意想不到的麻煩。日本一名58歲女子美穗（化名）因為看到父親過世後，高齡80歲的母親紀子（化名）獨居會有風險，因此砸下4800萬日圓（約971.5萬元新台幣）讓母親入住高級養老院，豈料4個月後紀子就自己偷偷跑回家，主要是紀子高度不適應院內生活，甚至出現輕度憂鬱傾向，因此決定退住。紀子後來坦言，還是住在自己家裡最安心。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，美穗的父親是地區內科診所的開業醫師，但在半年前因病過世，之後紀子一直獨自住在東京都內的透天住宅，由於父親留下的金融資產約9000萬日圓（約1821.6萬元新台幣），生活並不拮据，但美穗仍有另一層擔憂。

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她認為以母親80歲的高齡來說，出現任何突發狀況都不足為奇，這樣考量後，美穗開始尋找養老院。她參觀的是位於東京都內的住宅型收費養老院：宛如飯店的大廳、專屬主廚餐食、24小時常駐人員、完善醫療連動機制，且入住者多為生活自理能力較高者，因此勸說母親入住。

紀子本人雖然對此沒有太積極，但因體貼忙碌的女兒，最終點頭答應：「既然妳這麼說，那就試試看吧」。

美穗因此砸下4800萬日圓入住費讓母親入住，她考量到，雖然養老院未來每月收費約35萬日圓（約7.08萬元新台幣），但紀子的每月年金約24萬日圓（約4.85萬元新台幣），所以意味著她每個月只需補貼約11萬日圓（約2.22萬元新台幣），希望母親能藉此安心生活。

然而入住數週後，紀子的來電開始變多，包含「昨天睡不著」、「今天沒什麼食慾」，她起初被認為是環境適應期的不適，但之後母親開始不參加活動，也越來越常在房內用餐。設施人員對美穗解釋這是常見現象：「剛入住時，很多長者會先待在房內一段時間」。因此美穗選擇繼續觀察。

但4個月後的某天下班時，美穗在家門前看到母親提著小行李袋站著，母親則苦笑回答：「我回來了。」

後來才了解到，該設施本身相當優質，人員細心、反應迅速、餐食高級、醫療完善。然而問題在於「適不適合個人」，因為紀子本身不擅社交，長年以家庭為中心生活。相較之下，高級養老院住戶多為事業有成或社交活躍者，每日交流活動對部分人而言是「防止孤立」，但對紀子卻可能變成壓力來源。

此外，高齡者對環境變化極為敏感。失去配偶已是重大打擊，再加上離開熟悉住家、生活節奏改變、人際關係重組，容易導致身心失衡。紀子最終在「不想給女兒添麻煩」的壓力下出現輕度憂鬱傾向，並決定退住。

雖然該高級養老院無法全額退費，但之後母女並未立即再找機構，而是扣除約800萬日圓（約161.9萬元新台幣）解約，並重新評估生活方式，美穗開始思考：「母親現在需要的或許不是養老機構，而是一個安全可靠的居家環境。」因此決定將母親住家改造為適老住宅，包含把生活空間集中於一樓、消除台階高低差、加裝扶手與防跌設計、並導入防中暑休克措施，總費用約1500萬日圓（約303.6萬元新台幣）。同時也諮詢社區綜合支援中心導入了老年人監護服務。

在一系列調整後，紀子逐漸恢復笑容，並表示：「還是自己的廚房最安心。」

報導引述理財規劃師說法，指出在老後居住選擇中，「價格越高越安心」的公式並不成立，對高齡者而言，環境轉換本身就是重大負擔。因此，在入住前應充分討論「是否能在該環境中自在地做自己」，才是避免後悔的關鍵。

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