Costco導入最新防盜技術！顧客一進停車場就會被系統鎖定

好市多（Costco）已證實，正在使用「自動車牌辨識系統」作為防盜監控技術，該系統可蒐集出現在部分Costco賣場及周邊區域的車輛資訊。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）已證實，正在使用「自動車牌辨識系統」（Automated License Plate Recognition，ALPR）作為防盜監控技術，希望藉此打擊各類偷竊行為。包括家得寶（Home Depot）、勞氏（Lowe's）與目標百貨（Target）等其他美國零售商，也已導入類似的防盜技術。

根據Costco的隱私政策，ALPR系統可蒐集出現在部分Costco賣場及周邊區域的車輛資訊。Costco對此表示：「我們使用這些資訊，來偵測、預防、調查、通報及處理發生在賣場內或周邊的事件與非法行為。」這套技術同時也用於保障員工安全，以及「防止商品損失」。

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Costco強調：「只有因工作需求必須接觸相關資訊的人員，才能存取ALPR系統與資料。」

據稱，這些攝影機並不會直接阻止竊賊犯案，但能協助Costco掌握有哪些車輛曾進出停車場。而透過這項防盜系統蒐集到的資料，最多只會在Costco系統內保存180天。

目標百貨也證實，正在使用相同的ALPR技術追蹤消費者車牌資訊。目標百貨在隱私政策中指出：「我們蒐集、使用與分享這些資訊，是為了防止詐欺、維護安全以及保護公司資產。」、「ALPR資料不會出售，但若公司認為有必要配合法律要求，或為保護公司、顧客與其他人的權益、財產與安全時，可能會對外提供相關資訊。」

家得寶和勞氏同樣已在旗下門市導入ALPR系統。

家得寶在隱私政策中指出，蒐集ALPR資料的目的，是「防止詐欺、維護安全以及保護資產」。勞氏表示，ALPR系統會自動拍攝車輛與車牌影像，同時記錄日期、時間與大致位置。

美國全國零售聯合會（National Retail Federation）2025年公布的報告顯示，2023年至2024年間，全美商店竊盜未遂事件增加18%，也讓大型零售商持續加強店內防盜措施。

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