台灣上榜！彭博分析川習會有「4贏家、4輸家」

川習會落幕，《彭博》指出，儘管雙方場面互動熱絡、氣氛友善，但在多個核心議題上實質成果有限。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川習會落幕，《彭博》指出，儘管雙方場面互動熱絡、氣氛友善，但在多個核心議題上實質成果有限，當川普週五（15日）返回美國後，其有限的成果凸顯出此行在倉促與混亂規劃下進行的本質，因為川普及其團隊當時正忙於應對戰爭和一系列國內問題。《彭博》報導更點出川習會初步有4個贏家、4個輸家。

《彭博》報導，在贏家部分，首先是中國國家主席習近平，報導認為，習近平似乎希望川習會保持平穩、不出現火花或爭議，而確實達成了這一點。中方成功營造穩定且正面外交場面。報導認為，習近平團隊在訊息戰上也成功壓過白宮，會前習近平向川普提及台灣的言論，引發媒體報導聚焦北京對台灣的立場。

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再來的贏家是黃仁勳，當黃仁勳的名字本週稍早未出現在白宮邀請隨同總統訪問北京的企業名單中時，黃仁勳看似可能成為輸家，但到了週三（13日）大逆轉，黃仁勳出現在阿拉斯加的停機坪上，並走向空軍一號，與川普及馬斯克（Elon Musk）一同搭機飛往北京。報導認為，黃仁勳這次在北京露面並隨團出訪，無疑使其公司輝達在中國市場保持關注度，同時他也努力爭取更多進入中國市場的機會。

之後贏家是Visa，川普公開支持Visa進入中國龐大支付市場，並向中方施壓開放金融服務領域，而根據中國人民銀行資料，截至2025年底，中國流通銀行卡達102億張，去年交易總額達963.6兆人民幣（約142兆美元）。使該公司成為美中經貿談判中的潛在受益者之一。

最後的贏家是伊朗，儘管伊朗原本被視為川習會的核心議題，但最終未出現明確施壓或新制裁，最終，川普公開宣稱中國已同意的立場包括：荷姆茲海峽應保持開放、德黑蘭不應擁有核武、北京不會向伊朗出售軍事裝備。報導指出，現狀可能對伊朗有利，等同讓伊朗在短期內維持既有戰略空間。

《彭博》認為，輸家部分首先是台灣，川普在前往北京前不願多談台灣議題，但習近平則明確提出。中國釋出更強硬語言，警告可能與美國發生衝突；美國有向台灣提供軍售支持，但中國則視台灣為自己的領土。白宮會後聲明完全未提及台灣，不過國務卿盧比歐（Marco Rubio）在後續訪談中表示，美國對台灣的政策沒有改變。

川普週五表示，他聽取了習近平對台灣議題的說法，但並未直接回應。他對記者說：「我認為我們現在最不需要的，就是一場距離9500英里外的戰爭。」

再來的輸家是波音公司，波音原本被視為川習會最大潛在贏家之一，市場甚至猜測中國可能訂購多達500架新飛機。最終川普表示，中國承諾購買200架。川普將此舉視為勝利，稱波音原本希望拿到150架，但數字仍低於川習會之前的市場預期，導致波音股價承壓。川普後來又表示，如果初期訂單執行良好，中國可能購買多達750架飛機。

另外一個輸家是美國國會共和黨人，報導指出，大型農產品或貿易協議本可為川普盟友在11月美國期中選舉前帶來政治助力。但白宮釋出的協議內容顯得「有火花但缺乏實質進展」。官員表示，針對約300億美元中國商品關稅的調整計畫仍需數月行政流程才能完成。川普宣稱習近平有興趣購買美國石油，但未達成正式協議。同時，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，中國未來3年可能購買數十億美元農產品，但部分採購如大豆要到秋季才會落實。期貨市場因此下跌。

最後的輸家是特勤局與記者團，川習會的焦點雖在兩國領導人，但隨行人員之間卻出現意外插曲。週四（14日）在人民大會堂，一群中國記者衝入川普與習近平雙邊會議現場，甚至踩踏一名美方官員，導致其腳部腫脹。之後在天壇文化行程中，中方阻止一名持武器、隨同記者團的美國特勤局人員進入。

隨後在參觀過程中，中方將記者帶入一棟建築並限制離開。記者最後衝出，試圖趕上川普車隊，與試圖阻止的中方人員發生衝突。川普則向記者表示，他曾與習近平談及前《蘋果日報》創辦人黎智英案件，黎智英於2月因勾結與煽動罪被判刑20年。川普稱習近平表示此案「很難處理」。

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