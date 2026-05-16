免驚！台股今年漲幅穩坐全球第4 長線仍看好

儘管，台股劇烈震盪難攻四萬二，不過，長線表現仍居全球前段班（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本週台北股市震盪、多次開高走低，未出現有效突破，始終收不上4萬2,000點以上，加權指數一週跌431點、跌幅為1.00%。投顧法人表示，台股近期劇烈震盪起伏，猶如雲霄飛車，其中，週五更是開高後盤中下跌逾千點；不過，拉長時間來看，今年以來截至5月15日為止，台股指數累計上漲42.15%，穩居「全球第四強」、「亞洲第二高」，長線仍看好。

根據投顧統計，今年以來，全球股市漲幅前7名依序為「委內瑞拉」上漲187.30%、「南韓」77.81%、「費城半導體」70.46%、「台灣加權」42.15%、「土耳其」30.04%、「埃及」股市27.08%、「日經225」也上漲21.99%等。

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其中，投顧機構表示，加權指數今年開春以來，就持續展現多頭氣勢，若比較亞洲鄰國，台股漲幅是遙遙領先，明顯優於新加坡、上海、馬來西亞及香港等地區。此外，集中市場外資買超1172億元，加權指數終場收4萬1172點。

「輪動加速，主流股輪動快」！永豐投顧表示，近期市場輪動快，加上主動式ETF近期受到散戶大量追捧，上市的主動ETF規模破千億，溢價率更是突破5%，市場追買意願強，進一步推動了ETF持股大量的買入，促使市場輪動更集中且波動率更提升，因此，選股尤為重要。

永豐投顧指出，台灣產業仍強，伺服器需求續旺，AI 伺服器機櫃與高速運算需求端仍在擴大，從伺服器機櫃出貨持續倍數成長，水冷散熱與 CPU Socket均呈供不應求，供應鏈普遍上修全年營收及獲利預估；台灣在全球 AI 基礎建設的關鍵供應地位未變，高速運算資本支出擴張趨勢，為台股中長線提供基本面支撐，整體供應鏈從組裝、散熱到連接器，訂單能見度持續提升。

對此，分析師表示，台股乖離仍大，可能還有「修正行情」，可以靜待指數回落，而台股基本面展望基礎未動搖，因此，回檔至月線40,000支撐位、可伺機佈局，預期短線震盪回調，長線維持看好不變，指數區間高點，預估3萬9000點至4萬3000點。

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