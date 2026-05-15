台積電美國廠第一季賺188億 單季獲利超越去年 日本熊本轉虧為盈了

台積電美國廠第一季賺188億。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電海外投資設廠獲利報捷，根據甫出爐的第一季財報顯示，台積電美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）第一季大賺188.07億元，台積電認列獲利169.09億元，單季獲利超越去年全年；日本熊本廠（JASM）第一季也首度轉虧為盈，獲利9.51億元，台積電認列6.91億元。

台積電上傳股市觀測站今年第一季合併財報，美國、日本海外廠隨著產能開出，陸續進入獲利，美國廠繼去年轉虧為盈，認列獲利161億元之後，今年第一季持續大賺；日本熊本廠去年認列虧損97.67億元，今年第一季開始小賺；德國廠（ESMC）還在建廠中，虧損2.78億元，台積電認列1.94億元。中國子公司持續獲利，台積電認列28.42億元，南京廠則認列75.93億元。

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台積電第一季財報並載明TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，因計畫於當地設廠營運，分別取得美國、德國、日本及中國政府的補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生部分成本與費用，共達5.05億元。去年第一季則獲得補助款達351.49億元。配合法規修訂，TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資抵減稅率可達投資金額的35%。

台積電昨技術論壇甫更新建廠與生產進度，美國亞利桑那州第一座晶圓廠已在2024年底開始生產4奈米製程，良率表現已達到與台灣相當的水準，預計到2026年將實現1.8倍的產能年增長；第二座晶圓廠預計2027年下半年開始生產3奈米製程；第三座晶圓廠已於2025年上半年動工，第四座晶圓廠與第一座先進封裝廠也已進入初期建設階段，未來更計畫設立先進封裝測試生產基地與研發中心，以豐富美國當地的半導體生態圈。台積電也在附近購置新土地，以因應產能擴充計劃。

台積電在日本熊本首座晶圓廠28奈米、22奈米的良率，達到總部晶圓廠的水準，2026年產出目標預計將達到2025年的2.3倍，為了應對市場對先進製程的強勁需求，將在第2座廠提供3奈米製程技術。在德國德勒斯登正興建一座晶圓廠，目前進展一切順利，這座晶圓廠將專注於汽車與工業應用，預計採用28、22、16、12奈米製程技術，以支援歐洲客戶。在中國，持續提供16與28奈米的產能。

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