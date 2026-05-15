35歲男年薪百萬住家裡被酸爆 他默默存到640萬打臉文曝光

1名日本上班族為了省錢住家裡，每月定期定額投資，終於累積一筆不小的財富。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕由於房租高漲，出社會後繼續住家裡的人並不少。1位在IT 企業工作的日本上班族堅持住家裡，每月定期定額投資，35歲的他擁有3200萬日圓（約台幣640萬）資產，卻被1名零存款的同學開酸不獨立，他完全不以為意，直言為了支付高昂的房租，結果存款和投資都是零，導致生活捉襟見肘，才更危險。

日媒《The Gold Online》指出，日本大約每 4 個家庭中，就有1個家庭有畢業且未婚的成年子女與父母同住，這是現代社會相當普遍的選擇。

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在東京一家 IT 企業上班的駿太（化名，35 歲），從大學畢業至今，每天都花 1 個半小時從位於千葉縣的老家通勤到東京上班。

駿太的年薪大約 500 萬日圓（約台幣100萬），雖然稱不上是高薪一族，但工作加班少、環境穩定。這樣的人之所以遲遲不搬出老家，原因在於他認為：「搬出去一個人住，在經濟上完全沒有合理性。」他說，每個月會給家裡 6 萬日圓（約台幣1.2萬）生活費，也會分攤家事，和家人的關係很融洽。

駿太將這些省下來的錢，全部投入拿去投資。剛踏入社會時，薪水低，每個月只能從 3 萬到 5 萬日圓（約台幣6千至1萬）開始定期定額投資，現在每個月固定將15 萬日圓（約台幣3萬）投入新制 NISA（日本個人儲蓄帳戶）進行理財，目前已擁有金融資產已經突破 3200 萬日圓。

從社會新鮮人至今的 13 年間，他以住老家為省錢之道，不斷將閒置資金進行投資理財，最後成功靠著複利與多頭市場，實現資產翻倍。

然而，並非所有人都能認同駿太的理財之道。某天駿太和大學同學聚餐。席間，一名在市區租屋獨立生活的同學，語帶炫耀對他拋出這段話：「住在市區房租真的貴，加上通膨，根本存不到錢。駿太，你居然還住在老家，雖然我幾乎零存款，至少我一個人住，生活獨立。」

面對同學拿「獨立」當擋箭牌的酸言酸語，駿太沒有反駁，只是帶著微笑聽聽就過去了。他直言，為了支付高昂的房租，結果存款和投資都是零，這是被「獨立」兩個字綁架，導致生活過得捉襟見肘，反而才是更危險的狀態。他強調，「不管別人怎麼想，我都沒有打算改變現在的生活方式。」

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