美國郵政史上第一次！致敬建國250週年、「最美紀念郵票」曝光

時尚設計師Ralph Lauren受邀成為美國郵政署史上首位「個人策畫人」，親自操刀整套美國建國250週年紀念郵票的視覺與概念設計。（下載自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在美國即將迎來建國250週年之際，美國郵政署（USPS，United States Postal Service）攜手時尚品牌Ralph Lauren，推出全新「American Icons」紀念郵票系列，不僅成為今年最具話題性的文化聯名之一，也讓時尚正式走進美國國家象徵體系。

此次合作最大亮點，在於Ralph Lauren創辦人Ralph Lauren受邀成為美國郵政署史上首位「個人策畫人（Guest Curator）」，親自操刀整套紀念郵票的視覺與概念設計。這項前所未有的合作，不僅被視為對品牌近60年來形塑「美式風格」的重要肯定，也進一步鞏固Ralph Lauren作為美國文化象徵與生活美學代表的地位。

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1939年出生於紐約的時尚設計師Ralph Lauren，從販售第一批領帶起家，逐步建立橫跨時裝、家居與生活風格的全球品牌。他擅長將美國東岸菁英文化、西部拓荒精神、牛仔元素與運動風格轉化為經典美學，而這次「American Icons」系列，也延續他一貫的文化敘事。

整套郵票共收錄13枚設計，其中12枚以攝影作品呈現美國精神與文化意象，每張郵票皆印有「American Icons」字樣，並搭配「FOREVER」與「USA」標示。最受矚目的第13枚，則以Ralph Lauren經典國旗毛衣圖騰作為核心設計，外圍包覆藍色丹寧元素，並印上「1776 to 2026」字樣，象徵美國建國250週年的歷史里程碑。

版張上方則標註「American Icons Curated by Ralph Lauren」，底部寫有「Celebrating 250 Years of the United States of America」，被外界視為近年最具收藏價值的紀念郵票之一。

這套郵票將以每組13枚形式發售，並採用美國郵政署的永久郵票（Forever Stamp）規格，意味著無論未來郵資如何調整，皆可等同當前一盎司頭等郵件郵資使用。

除了郵票本身，此次聯名也同步推出限定膠囊系列，包含重新演繹2026國旗郵票設計的經典 Polo衫與棒球帽，將郵政文化與美式時尚進一步結合。這套郵票預計自6月9日起於Ralph Lauren全球指定通路、全美郵局及官網同步發售。

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