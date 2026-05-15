Uber One祭年度最大回饋！不只麥當勞買1送1、最高激省近8000元

今年「Uber One 會員週」即日起至5月24日於全球36個國家同步展開，連續10天祭出會員限定優惠。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕會員經濟持續升溫，Uber 今（15）日宣布，一年一度的「Uber One 會員週」正式登場，今年不僅集結美食外送、生鮮雜貨與乘車優惠，更首度擴大跨界合作，攜手New Balance推出線下與官網限定回饋，整個5月會員累計最高可省近8,000元。

今年「Uber One 會員週」即日起至5月24日於全球36個國家同步展開，連續10天祭出會員限定優惠。Uber表示，此次攜手超過4,000家合作商家參與，包括麥當勞、Pizza Hut、達美樂、漢堡王、頂呱呱、師園鹽酥雞、大苑子、可不可熟成茶行等人氣品牌，推出指定品項買一送一、最低5折等優惠，希望讓會員在日常用餐上享有更多折扣。

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除了餐飲外送，生鮮雜貨也是此次活動重點之一。Uber Eats指出，全台超過1萬2,000間合作門市同步參與會員週。其中，好市多首購用戶可領取「好市多寵會員」優惠碼，單筆消費滿2,599元享88折、最高折抵400元；全聯與大全聯指定專區滿499元則可折抵199元。另「優市」也推出多項限定優惠，包括日本和牛5折起，以及哈根達斯夏季限定草莓麻糬冰淇淋75折起等折扣。

除了外送優惠，Uber也同步擴大交通與即時配送回饋。活動期間，Uber One會員於Uber App輸入「會員半價」優惠碼，首次使用指定行程選項可享單趟5折優惠，最高折抵200元；輸入「會員旅遊去」則可享機場與高鐵站行程66折優惠，最高折抵200元，但不適用桃園機場接機行程。

針對即時送禮與包裹配送需求，會員輸入「會員優快送」優惠碼，還可享有「優快送」單趟150元折抵優惠。Uber 表示，希望讓會員從日常通勤、聚餐到旅遊移動，都能透過平台獲得更完整的便利體驗。

今年會員週另一大亮點，則是與New Balance的跨界合作。即日起至5月24日，Uber One會員只要於全台指定New Balance直營與經銷門市（不含Outlet）出示會員畫面，即可享單筆滿千折百優惠，購買鞋款再加碼贈送指定襪款。另自6月1日至6月10日，會員於New Balance官網消費還可享8折優惠。

Uber 表示，今年 Uber One 會員週持續結合外送、叫車與跨界品牌合作，希望在消費者越來越重視便利性與即時性的趨勢下，進一步強化會員在日常生活中的多元體驗。

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