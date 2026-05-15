Meta「家庭中心」在台啟用！家長1分鐘掌握青少年網路安全

Meta近日在台灣正式啟用「家庭中心（Family Center）」全新功能，整合Instagram、Facebook、Messenger 與Meta Horizon等平台的監護工具，讓家長可全面掌握孩子的社群活動與安全設定。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著青少年每日上網時間持續增加，網路安全與社群使用風險也成為家長最關注的議題之一。為協助家長更有效掌握孩子的網路使用狀況，Meta近日在台灣正式啟用「家庭中心（Family Center）」全新功能，整合Instagram、Facebook、Messenger 與Meta Horizon等平台的監護工具，讓家長可在同一處集中管理青少年帳號，全面掌握孩子的社群活動與安全設定。

此次，Meta也攜手衛生福利部、數位發展部、NCC 國家通訊傳播委員會、iWIN 網路內容防護機構及台灣展翅協會等單位，共同推廣平台內建的適齡保護措施，希望協助家長建立更安全的數位環境。

請繼續往下閱讀...

Meta表示，面對青少年網路安全議題，團隊曾進行大量研究並訪談家長與專家，發現家長最在意的三大問題，包括「誰在與孩子互動」、「孩子花多少時間滑手機」，以及「孩子在平台上看見什麼內容」。

因此，Meta 針對 Instagram、Facebook與Messenger推出「青少年帳號（Teen Accounts）」機制，透過預設保護措施降低潛在風險。

在隱私與互動安全方面，青少年帳號將預設為「私密不公開」，只有已追蹤或已建立連結的對象才能傳送訊息。此外，若系統判定某些帳號經常分享不適齡內容，也將限制其追蹤青少年或發送私訊。

針對家長最擔心的「滑太久」問題，Meta也加入時間管理功能。家長可設定每日使用時間上限與就寢時間提醒，當青少年接近使用時數限制時，系統將自動發送休息通知，夜間則會啟動勿擾的「睡眠模式」，減少深夜使用社群平台的情況。

在內容管理部分，Instagram也依據13+電影分級標準與家長回饋，更新適齡內容守則，預設隱藏或降低推薦含有性暗示、血腥暴力、不雅言語及高風險行為等內容。

若家長希望為孩子在Instagram上設定更嚴格的瀏覽體驗，可選擇提供額外管控的「限制內容」設定。Meta透露，未來數月，此項功能在台灣也將於Facebook上線。

此外，Meta此次推出的「家庭中心」更新功能，則進一步整合各平台的監護工具。家長與監護人只需發送一次邀請，即可跨平台監護青少年在Instagram、Facebook、Messenger與Meta Horizon 上的使用情況，不必再於不同App間反覆切換設定，大幅提升管理便利性。

Meta指出，目前已有越來越多家庭開始使用相關功能。以美國市場為例，在Instagram上啟用監護功能的青少年帳號數量，已較去年成長超過一倍，顯示家長對數位安全與適齡保護的重視程度持續提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法