AI世代壓力全寫在臉上？全球最大皮膚科藥廠推專利布局「抗氧商機」

藍光、壓力讓肌膚發炎情況暴增，全球最大皮膚科藥廠推新專利鎖定數位壓力肌問題。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「你有算過，一天用了幾個小時手機嗎？」現代人幾乎手機不離身，從早晨鬧鐘、通勤滑社群、工作盯電腦，到睡前追劇、滑短影音，長時間暴露在藍光、高壓與空污環境下，也讓肌膚正默默承受前所未有的氧化壓力。

全球最大皮膚科藥廠高德美（Galderma）看準AI世代下的數位壓力肌商機，旗下品牌舒特膚（Cetaphil）近期攜手皮膚科醫師推出全新「AM PM日夜喚新系列」，主打以「日夜生理節奏保養」概念，對抗現代人常見的敏弱壓力肌問題。

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根據全球最新研究，敏弱肌在現代環境下承受的氧化壓力更高，壓力引發的發炎反應甚至可能高出過往3倍。當肌膚長期處於壓力狀態下，也容易刺激皮脂分泌，使毛孔更明顯，進一步影響肌膚健康與外觀。

舒特膚此次首度研發全新「GALLIC-AOX POWER™ 沒食子酸防護科技」，目前也正在申請全球專利。品牌表示，該技術核心是以在35種抗氧化成分測試中表現最佳的「沒食子酸」作為肌膚第一道防線，經醫學實證，其作用比維他命C高出2倍。

皮膚科醫師邱品齊則指出，雖然維他命C、維他命A都是常見的成分，但對敏感肌來說，往往容易帶來刺激問題，因此，品牌這次特別鎖定較少被消費者熟悉的「沒食子酸」。

他進一步解釋，雖然「沒食子酸」這個名稱較陌生，但其相關衍生成分其實與大家熟悉的綠茶兒茶素概念相近，甚至不少人平時也會將相關成分作為保健食品補充。此次產品則結合兒茶素衍生糖苷與維他命E，形成「水溶性＋脂溶性」雙重機制，希望達到類似「早C晚A」或市面常見「維他命C＋E」搭配的作用。

不過，相較於高濃度維他命C可能對敏感肌帶來刺激感，兒茶素衍生糖苷搭配維他命E的組合，則能在降低刺激性的同時，維持良好的效果。因此，敏感性肌膚也能在較溫和狀態下，達到有效防禦的目的。

其中，「日間進階防禦精華」（30ml／1,090元）鎖定白天最容易接觸藍光與空污的時段，在肌膚表面建立防護屏障；另一款「夜間喚新修護精華」（30ml／1,090元）則瞄準夜晚黃金修護期，添加維他命原B5、積雪草與比菲德氏菌，改善敏弱膚況。兩款產品皆不含酒精與香料，進一步提升敏弱肌使用友善度。

邱品齊認為，肌膚本來就存在不同的日夜生理節奏，白天以防禦與抗氧化為主，夜晚則進入修護與更新階段，因此保養也應該「順時而為」，才能真正幫助肌膚減少現代環境所帶來的壓力。

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