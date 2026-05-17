熱門族群》 網通族群各擁題材 績優生智邦帶頭衝

智邦竹北廠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／專題報導〕網通族群上週各擁題材、各自表現，其中，品牌廠普萊德（6263）在跨入量子、低軌衛星題材帶動，股價週漲幅達11.76%；神準（3558）在英特爾、低位階雙題材帶動，週漲幅逾8%；績優生智邦（2345）則在第二季營收季增雙位數帶動，週漲幅也有逾5%；另外，智易（3596）在第一季財報創歷史次高下，也有逾3%的表現。市場人士指出，網通廠近年多跨出純網通領域，涉足光通訊、低軌衛星、量子等領域，進而帶動股價表現，投資人需持續追蹤廠商跨領域後的表現。

普萊德受惠推出雲端化跨域網路管理平台、AI資料中心網路解決方案、邊緣AI智慧監控解決方案，結合PUF（物理不可複製功能）與後量子密碼（PQC）的高階工業資安產品線，以及關注低軌衛星等跨領域多元的通訊技術帶動，上週股價出現多根漲停。在短期漲幅已高下，上週五被列入處置股票，每5分鐘搓合一次，直到5月28日。

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被視為英特爾概念股的神準，在英特爾與蘋果、SK海力士、馬斯克Terafab專案、輝達（NVIDIA）等合作利多頻傳，加上股價處在低位階，上週五逆勢攻上漲停121元。

智邦在思科財測激勵，且客戶對交換器、AI加速器需求強勁，以及伺服器、全光交換器（Optical switches）新產品出貨帶動，第2季營收可望季增15-20%。

智易第1季EPS達3.12元，創下同期新高、歷史次高，激勵股價穩步走高，而智易對未來營運表現維持審慎樂觀看法，將持續推動產品組合優化、提升營運效率。

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