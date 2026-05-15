留用資深移工與畢業僑外生 勞動部助產業留用人力逾7萬人

因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部積極推動「移工留才久用方案」及「跨國勞動力精進方案」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部積極推動「移工留才久用方案」及「跨國勞動力精進方案」，勞動部表示，「移工留才久用方案」推動以來，由符合申請資格的雇主提出申請，晶圓代工業者世界先進、紡織業宏遠興業均已在列。統計截至115年3月底止，已核准轉任的產業及社福類外國技術人力合計7萬252人次，且穩定成長，顯示該方案已有效協助企業及家庭穩定人力結構。

移工轉任人數達22人的世界先進，積極響應政府政策，將海外移工納入中長期人才布局，自114年起輔導具潛力的優秀外籍員工轉任外國技術人力。人力資源處處長潘蘇惠表示，公司重視每位員工的職涯發展，不分國籍均提供培育與成長機會，讓所有員工都能在公司穩定成長，持續在專業領域發揮價值。

請繼續往下閱讀...

世界先進今年進一步優化績效評核與晉升機制，更精準地辨識具潛力的外籍員工。除專業技術能力外，也將學習意願、工作態度與團隊合作表現納入重要評估指標。同時，公司提供華語課程與跨文化資源，協助外籍員工融入團隊與在地生活，也鼓勵本國籍員工加強英語能力，透過雙向交流營造更多元友善的工作環境。

來自菲律賓的Mary已在臺工作8年，是世界先進公司首批成功轉任的外國技術人力，並曾獲得全國及縣市模範移工獎項肯定。她表示，公司不僅肯定其工作表現，在轉任外國技術人力後，也讓她能長久留在臺灣。公司提供完善的日常照顧與學習資源，使他能安心在臺灣生活與成長，她非常願意推薦親友加入這個「已經像我第2個家」的公司。

此外，面對全球紡織產業競爭與國內勞動力短缺挑戰，國內指標性紡織企業宏遠興業股份有限公司亦積極響應政策，透過「移工留才久用方案」，成功將長期在臺服務的資深優質移工轉任為外國技術人力。該公司行政長李憲忠表示，隨著人口結構改變及產業環境變遷，企業招募壓力日益升高，如何確保技術傳承與穩定人力已成為營運關鍵，透過「移工留才久用方案」，已成功協助58名移工轉任外國技術人力。

為因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部積極推動「移工留才久用方案」及「跨國勞動力精進方案」，在確保國人就業機會的前提下，鬆綁外國技術人力在臺工作年限限制，鼓勵雇主將優秀資深移工轉任或於聘期屆滿後續聘為外國技術人力，並留用在臺的畢業僑外生，不僅補足產業與家庭長期穩定人力需求，也為移工與畢業僑外生開創更佳職涯發展與薪資待遇，創造勞雇雙贏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法