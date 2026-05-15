台積電建廠大將莊子壽申報出售200張持股 市值約4.5億元

台積電廠務副總莊子壽申報出售持股。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）廠務副總經理莊子壽將出售200張持股，以台積電今收盤價2265元計算，相當於一張持股226.5萬元，市值約4.53億元，他出售持股後，尚持有台積電2495張165股，市值超過56億元。台積電表示，莊子壽出售持股為個人財務規劃。

莊子壽今（15）日透過股市觀測站申報轉讓持股，預計於5月18日至6月17日採一般交易出售2百張台積電持股，他自有持股2695張165股，預定完成交易後，持股將變為2495張165股，持股仍相當可觀。不過，台積電少見經營團隊出售持股，前資深副總羅唯仁退休前，曾多次賣股，莊子壽申報出售持股，勢必引起矚目。

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莊子壽是台積電建廠大將，他於1989年加入台積電擔任設備工程師，後來轉至廠務領域，致力於廠務工作超過25年，帶領廠務處成功達成晶圓十五B廠、南京廠及晶圓十八A廠的建廠工程。

隨著台積電近幾年在海內外積極擴產，每年建廠多達近10座，台積電廠務單位規模擴大到千人以上，因擴產時程緊迫，莊子壽承擔壓力不小，前年5月，為了加速推動美國亞利桑那州廠區的建廠時程，他還一度坐鎮當地督軍。

台積電官網介紹莊子壽積極推動公司綠色製造相關專案，範疇包含氣候變遷與能源管理、水管理、廢棄物管理及空氣污染管控，以達成公司的ESG目標。莊子壽擔任台積電慈善基金會董事，運用其專業協助相關專案，例如於2009年協助莫拉克颱風引發的「八八水災」及2014年高雄氣爆的災後復原，使公司得以善盡企業社會責任。

莊子壽自2018年起擔任SEMI高科技廠房設施委員會的指導理監事會主席，同時，也擔任國立台灣大學土木工程學系的兼任教授級專業技術人員。他也曾於2011年獲得華人十大傑出專案經理人獎，並於2015年獲得國家產業創新獎。在加入台積電之前，莊子壽曾任職於德州儀器台灣分公司，擔任製程工程師職務。

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