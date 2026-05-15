首季展望佳但獲利遜於預期 樺漢拚第二季迎強勁反彈

樺漢董事長朱復銓今天法說坦言，公司營運無法分秒順遂，首季三大利空因素合計侵蝕每股盈餘1.7元。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠樺漢（6414）先前給出極佳展望，但首季財報釋出後，獲利遠遜市場預期，董事長朱復銓今天法說坦言，公司營運無法分秒順遂，首季三大利空因素合計侵蝕每股盈餘（EPS）1.7元，不過，第二季展望極佳，可望迎來強勁反彈，帶動整體上半年營收、毛利與淨利穩定成長。

朱復銓觀察，影響首季獲利表現的三大利空因素之一當中，包括歐洲智慧軟體與方案訂單遞延，導致單季高毛利業務營收貢獻下降，預期第二季業績貢獻可望回溫。第二個利空則出現在在工業物聯網業務，主要受到記憶體、處理器與儲存等零組件價格持續上漲，儘管已向下游調價，但未能及時顯現漲價效益，預估毛利率後續將逐季趨於穩定。

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朱說，第三個利空因素是德國子公司重新整併太陽能業務，員工數量下降600名，導致產生相關費用。儘管如此，樺漢集團在手訂單仍不斷增加，金額水位累計達到2150億元，上半年涵蓋智慧工廠與廠務、智慧軟體與方案、工業物聯網等三大業務都會成長，上下半年業績比重45：55。

展望未來，樺漢目標持續憑藉硬體製造整合優勢，領跑AI實體應用落地，並藉由產品組合優化，深化與Kontron整合等具體措施實現結構性的獲利成長。同時以高毛利解決方案為發展導向，嚴守資本紀律，提高周轉率與資本運用效率，以創造未來五年穩健的投資報酬率擴張藍圖。

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