生技大飆股人事大地震 睿生董座楊柱祥被撤換

睿生董事長楊柱祥（圖左），遭群創撤換法人代表人。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕面板廠群創（3481）旗下生技醫療器材廠睿生光電（6861）今日公告，原群創指派的法人代表人、也就是睿生光電董事長楊柱祥，更換為群創副總經理暨大尺寸智能方案事業群總經理潘泰吉，睿生發言人也由楊柱祥更換為睿生總經理李志聖。

群創目前為睿生光電持股48%的最大股東，指派兩個法人代表在睿生董事會，其中之一為群創老臣楊柱祥。

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楊柱祥原本還兼任群創總經理，但去年5月，群創發布公告指稱，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接，未來將由執行副總楊弘文全面負責營運管理；原總經理楊柱祥則專任睿生光電董事長及群創基金會董事，未來將專注於生醫業布局與整合，持續為集團發展注入動能。

睿生光電以X光感測器為核心技術，是台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板感測器大廠，產品通過美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟（CE）、台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證。

外傳由於AI晶片檢測難度越來越高，原本的光學檢測已不敷使用，因此睿生的X光平板感測器元件開始被用在AI晶片檢測上，帶動睿生光電今年2月以來股價飆漲，從62.5元一路狂飆至今日收盤451元，三個月大漲6.2倍，是今年市場最大飆股之一。

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