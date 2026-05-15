海外科學園區規模曝光 每期150公頃起跳、向3產業供應鏈招手

電電公會秘書長林全能報告TEEMA科學園區推動團隊。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電電公會理事長劉揚偉今（15日）指出，TEEMA科學園區有AI智慧賦能、低碳永續ESG兩大特色，相較國內竹科是1.0、南科2.0，海外科學園區將是3.0版本；電電公會也揭露，園區規劃以分期開發、每期設定以150公頃，會聚焦AI資料中心、智慧城市與電動車三大產業供應鏈進行招商。

劉揚偉向會員代表說明，為何會拋出TEEMA科學園區的想法，他說，當政治安定後，下一步就會想要國家經濟繁榮，每個國家或區域都希望在自己生產，而非進口。電電公會對應供應鏈重組、地緣政治、區域製造國際趨勢下，中小企業到各地參與在地生產活動都面對資金、當地法規、市場拓展等困難，因此盼協助中小企業一起出去打拼，「用習慣在台灣的做事方法，換一個國家繼續賺錢」。

請繼續往下閱讀...

電電公會秘書長林全能則詳細說明推動內容，以竹科發展經驗為基礎，預計分期開發，每期以150公頃為模組，園區有4大功能區塊，包括生產製造、公共設施、生活機能與智慧設施等。其中，生產製造區為標準廠房佔55%最大，其次，公共設施有電力設施、下水道汙水處理、太陽能與儲能、綠帶緩衝等約佔45%，7%是住宅、銀行、餐飲、物流等生活機能區，智慧辦公空間、智慧安全防護與監控等約8%。

林全能指出，除了建設園區，更要拓展區域市場出海口，會以台灣具備優勢的AI資料中心、智慧城市與電動車三大產業供應鏈進行招商，包括伺服器製造、電源管理、散熱與系統整合、通訊設備、動力系統、車載電子等；推動團隊有電電公會、鴻海集團、東元與中鼎工程主要負責園區規劃、興建調研，電電公會負責園區招商與營運。另外，金融團隊規劃方案，成員有花旗銀行、中信、西班牙對外銀行與中國輸出入銀行。

墨西哥、美國與波蘭各地考察部分，墨西哥Sonora距離機場、港口與美國鳳凰城約3-5小時，交通位置具備優勢；波蘭也已在今年3月進行3處設置地調研，美國則是5月到亞利桑那州3處、德州休士頓1處進行場勘。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法