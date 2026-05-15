美元強彈、亞幣全倒！新台幣連4貶收31.551元 本週重挫1.22角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕憂心美國通膨升溫、聯準會（Fed）可能更長時間維持高利率，加上Fed主席即將換人，市場不確定性升高，帶動美元指數重返99大關，主要亞幣全倒。新台幣兌美元匯率週五在買賣雙方拉鋸下，盤中震盪加劇，終場收在31.551元、貶值4.1分，連4日收黑，成交量22.62億美元。

台股今日搭上「大怒神」，早盤一度衝高改寫歷史新高，隨後賣壓湧現急殺，盤中上下震盪超過千點，終場收在41172.36點，下跌579.39點。三大法人同步站在賣方，合計賣超366.61億元，其中外資轉為賣超103.68億元，也拖累新台幣走勢。

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新台幣今日以31.53元、貶值2分開出，盤中一度升抵31.45元，最低貶至31.565元，終場收在31.551元。累計本週，在外資熱錢匯出及美元強勢帶動下，新台幣貶值1.22角或0.39%，週線由紅翻黑。

匯銀人士指出，川習會落幕後，市場焦點重新回到美國經濟與通膨表現。美國最新公布的CPI與PPI雙雙高於市場預期，加上經濟與勞動市場仍具韌性，使市場對Fed維持高利率甚至再度升息的預期升溫。根據芝商所FedWatch工具，交易員押注Fed年底再升息的機率已升至40%以上，進一步推升美元走勢。

在美元重新站上99大關後，主要亞幣普遍走弱，先前受川習會激勵走強的人民幣也自高檔回落。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數反彈0.59%，新加坡幣重貶0.41%、韓元下跌0.37%、日圓貶值0.33%、人民幣下挫0.25%；相較之下，新台幣僅貶0.13%，表現相對抗跌。

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