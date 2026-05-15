技嘉AI需求爆發展望佳 擴張全球拚產能翻倍

技嘉管理層今天在法說會表示，整體伺服器產能有望較去年翻倍，對下半年營運維持樂觀看法。（技嘉提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）受惠AI伺服器需求持續升溫，今年第一季營運繳出亮眼成績，單季每股盈餘（EPS）達7.86元、年增69%，營收與獲利同步創下歷年同期新高。管理層今於法說會表示，目前AI伺服器仍是主要成長動能，隨著新平台產品陸續放量，以及美國、台灣、馬來西亞與巴西等地產能持續擴張，整體伺服器產能有望較去年翻倍，對下半年營運維持樂觀看法。

技嘉第一季營收1050億元、年增59.78%，營業利益74億元、年增74.87%，稅後淨利56億元、年增66.39%，毛利率12.01%，營益率7.06%。第一季營運成長主要受惠AI伺服器業務帶動，相關產品營收年增110%，加上高階產品組合優化與成本控制效益顯現，帶動整體獲利能力持續提升。

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針對市場關注的AI伺服器布局，技嘉指出，目前產品成熟度與客戶導入比例持續提升，預計第二季開始占比將進一步拉高，HPC（高效能運算）需求也維持強勁成長態勢。整體來看，AI相關專案並非集中單一區域，雖然目前仍以美國企業發展最快，但歐洲與亞洲市場需求也正同步升溫，全年客戶分布將更趨平均。

技嘉也持續擴大AI基礎建設布局，除推出搭載NVIDIA新架構的GB300系列高密度AI運算平台外，也同步推進下一代AI推論平台開發，並強化高密度GPU叢集解決方案。目前已推出AI工廠平台，透過數位孿生技術，協助客戶在正式部署前完成效能驗證與風險評估，進一步縮短AI資料中心建置時程。

此外，技嘉亦同步推出管理平台，整合伺服器節點、機櫃與AI工作負載管理功能，提供從硬體到軟體的一站式AI基礎建設管理方案，逐步從傳統板卡廠商，朝向AI資料中心與AI基礎建設供應商轉型。

為因應AI需求快速增長，技嘉同步擴大全球產能布局，美國新產線預計本季底開始交付伺服器產品，台灣土城新廠則預計第三季完工，馬來西亞與巴西等地產能建置也持續推進，待相關擴產計畫全面到位後，整體伺服器產能將較去年翻倍。

除了AI伺服器，技嘉也持續布局邊緣AI與AI PC市場，包括推出一系列新產品，以及可支援大型語言模型運算的AI筆電產品，管理層看好消費端對AI應用接受度正逐步提升，未來相關產品仍具成長空間。

不過，技嘉也坦言，DIY板卡市場現階段仍受到記憶體價格上漲與GPU供應吃緊影響，市場呈現「價漲量縮」狀況，中低階產品需求相對保守，但高階產品買氣仍維持穩定。對於今年PC市場展望，公司認為需求僅是遞延而非消失，待市場價格逐步穩定後，需求仍有望回流，下半年旺季反彈力道可望優於上半年。

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