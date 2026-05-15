長聖生技宣布實施庫藏股 預計買回2000張

長聖宣布實施庫藏股，預計買回2千張。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於股價長期疲弱不振，昨日生技股中台康生（6589）、科妍（1786）皆宣布實施庫藏股，今日長聖（6172）也宣布實施庫藏股，預計買回2千張，買回價格區間為每股128元至180元，實施期間為5月18日至7月14日。

長聖董事長劉銖淇表示，此次實施庫藏股主要目的為維護公司信用及股東權益，並展現對公司長期營運與產業發展的信心。

請繼續往下閱讀...

長聖表示，公司今年第一季營運表現穩健成長，累計營收達1.9億元，較去年同期成長約7%；歸屬母公司業主淨利達1.32億元，較去年同期成長約49%；每股稅後盈餘（EPS）達1.39元，顯示公司在CDMO與新藥雙引擎策略推動下，整體獲利能力與營運動能持續提升。

長聖指出，目前公司CDMO業務穩定成長，並持續深化再生醫療與細胞治療領域布局；新藥研發方面，旗下CAR001已進入高劑量組（Cohort 5），預期將於今年第二季完成臨床一期試驗並銜接臨床2a期試驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法