世界健身-KY海外首店8月進軍泰國 明年啟動併購計劃

世界健身-KY董事長柯約翰表示，今年營運可望續創新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕 健身連鎖品牌世界健身-KY （2762）全台近5000名員工，今天齊聚台中舉辦主題春酒「世界榮耀盛典」，世界健身-KY董事長柯約翰表示，海外首店將於8月正式在泰國開幕，明年將啟動全球併購計劃，今年營運可望續創新高。

受惠於會員收入、教練課程、零售等多方面的強勁成長，世界健身-KY第一季稅後淨利達2.19億元、年增3.45倍，每股盈餘2.01元，創下單季新高。

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柯約翰表示，今年將採精準布局策略，全台預計展店12~15家，4月已在彰化縣溪湖鎮開設了最新據點，另有5家據點目前在建設中，其它地點還有台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林以及台北汐科。

海外布局方面，世界健身去年進軍泰國市場，目前首店已在施工中，8月就可開始營運，也在曼谷尋找其他適合地點，今年預計會開出2店，明年則會有4店，也會放眼東南亞市場，包括越南、馬來西亞、印尼等。

至於加盟店成長相對較快，目前全球加盟店規模約在300店，分居澳洲、墨西哥、巴西、加拿大等。

柯約翰認為，目前台灣的健身風氣並未受到全球局勢影響，台灣的成長更是全球最高，營運會越來越好，預估今年營收、獲利有望挑戰新高。

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