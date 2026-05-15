紙業成本持續提升 永豐餘投控：衛生紙尚在苦撐

永豐餘投控（1907）總經理駱秉正今日表示，受國際運費、原物料漲價壓力影響，工紙成本壓力仍大。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日工紙市場傳出漲價潮，永豐餘投控（1907）總經理駱秉正今日表示，受國際運費、原物料漲價壓力影響，工紙成本壓力仍大，4月陸續與客戶協調成本；家庭用紙成本也偏高，尚在苦撐，現已略為減少促銷檔期，後續仍會持續觀察市場變化。

永豐餘第一季營收179.64元，季減4.9%、年減0.6% 毛利率13.5%，稅後淨利2.09億元、季減61%，不過較去年轉正，每股稅後盈餘（EPS）0.13元。

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永豐餘指出，第一季營運受惠國際漿價提升、持續深化成本控制與能源效率優化效益逐步顯現、能源相關子公司轉型新商業模式逐步顯現端倪，營業毛利較去年同期增加約1.65億元，營業利益較去年同期大幅改善，虧損減少約3.29億元。

面對地緣政治風險衝擊全球經濟與能源市場，永豐餘認為，強化企業能源韌性不僅是影響生產成本結構與獲利，更是公司轉型的重要基礎。因此永豐餘從「提高自發電比例」、「發展生質綠電」、「導入智慧能源系統」三個方向，強化供電自主能力。

永豐餘臺灣廠區平均自發電比例將近6成，部分廠區更是逾8成電力自足，透過廠內自發自用的電力系統配置，能有效支援廠區主要用電需求，降低對外部供電的依賴。

永豐餘的自發電系統，將高濃度COD廢水、廢棄木質製成循環燃料代替煤炭、製漿副產物—黑液，以己身特有資源循環技術，轉廢為生質能綠電，同步實現減碳與降減成本，以及創造收益。

此外，永豐餘導入智慧能源系統，從表後儲能、微電網到虛擬電廠（VPP），能更有效地整合調配不同來源的電力，不僅能降低外部風險，更能減少電力使用成本，創造新收益。

永豐餘透過國際佈局分工，陸續在越南、台灣、美國、日本充分發揮在地優勢與最佳組合效益。積極拓展新客戶與新項目以提升市場滲透率與份額。結合智慧物流與數據管理，發展高效能物聯網模式。

永豐餘將以「氣候科技產業」為轉型目標，突破既有產業基礎，注入AI科技思維，以醣經濟、生物材料與智慧環境技術，將氣候與環境挑戰轉化成新經濟模式，建立永續材料的技術護城河。透過綠色轉型與技術創新，建立長期競爭優勢與特色，推動企業穩健成長並持續為股東創造長期價值。

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