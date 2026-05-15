台股創高大屠殺！聯電突圍飆高最大功臣是「它」

台股創高大屠殺！聯電突圍飆高最大功臣是投信，外資從主角變抬轎。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（15日）在晶圓雙雄領漲，指數大漲來到42408點新猷，不過，盤中在電子大殺出，指數大暴走，回測41016點，震盪1392點創史上第4大，終場跌579點，雖然投信順勢結束連17買，轉賣超13.49億元，但卻大買聯電，在昨股價飆漲停108元，續創26年新高，投信瘋狂大加碼，今一口氣爆買近4萬張，超車外資昨買超2.44萬張，在投信與外資續挺下，今股價一度來到118元，但受到自營商與散戶調節，漲勢收斂，終場收110元，漲1.85%，成交量放大到41.11萬張。

聯電今買超最多的法人則是投信，今買超3.91萬張，至於外資則續買9418張，而自營商則賣超3529張，累計三大法人買超4.53萬張，股價收盤續創26年來新高。

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投信週五買超前10大個股，依序為聯電（2303）3萬9167張、華邦電（2344）2萬5824張、國巨*（2327）4406張、台積電（2330）3385張、台表科（6278）2269張、愛普*（6531）2136張、和碩（4938）1606張、文曄（3036）1412張、華新（1605）1147張、上銀（2049）914張。

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