華旭先進布局玻璃基板市場 助半導體先進封裝材料國產化

經濟部投資台灣事務所15日通過6家企業擴大投資台灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（15）日通過6家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的華旭先進、歐宏光電，以及中小企業方案的固安特精工、鈦郁工業、龍德機械工業、銘崎生物科技。

華旭先進為半導體材料與先進散熱解決方案專業供應商，業務涵蓋高純度多晶矽再生、第三代半導體（碳化矽）晶圓處理及磊晶服務。看好全球AI與高效運算市場大幅成長，華旭先進規劃於台中產業園區廠區內新增先進封裝材料玻璃基板產線，預計增聘24名員工。

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歐宏光電致力於發展奈米多層膜技術，產品廣泛應用於光學薄膜、非金屬反射膜及特殊包裝材料，歐宏光電規劃於桃園新屋區增設產線，生產增亮膜與裝飾膜產品，預計增聘16名員工。

固安特精工為軍事工業製造商，為擴增生產空間與提升產能，固安特精工規劃投資約1.1億元興建新廠。新廠將導入AI技術，升級資訊安全防火牆設備，並建置人臉辨識系統，全面提升廠區資安防護等級；同時設置太陽能光電設施、採用節能照明燈具，並將清潔用有機溶劑回收再利用，以落實節能減碳與資源循環利用。

鈦郁工業深耕高階金屬成型與精密焊接領域近三十年，近年亦將鈦合金精密製造加工技術，延伸應用至醫療、航太、運動器材及汽車零組件等產業，逐步轉型為具備協同開發能力的專業製造夥伴，可提供自產品研發、測試、製造之一貫化作業服務。為強化核心技術，鈦郁工業規劃投資約0.4億元，於臺中后里廠區建置智慧化產線，預計新增6名就業機會。

龍德機械工業專注於實木皮加工設備與自動化整線設備之研發製造，產品銷售遍及全球50餘國，為全世界實木皮自動化加工整線設備的主要供應商之一。為因應未來訂單成長與產品升級需求，龍德機械工業計劃投資約3.5億元，於臺中潭子聚興產業園區興建新廠。

銘崎生物科技專精於噴霧乾燥代工領域，近年逐步由純代工轉型為自有品牌經營，產品銷售足跡遍及全球30多個國家。為因應現代食品與保健品市場快速變化的趨勢，銘崎需改變過往以大包裝原料的供應模式，轉為少量多樣及快速出貨的方式，以迅速接觸消費市場，決定投資約8.6億元，於嘉義大埔美智慧型工業園區興建新廠，增設發酵萃取與小包裝產線，預計增加44名就業機會。

經濟部統計，目前「投資臺灣三大方案」已吸引1751家企業約2兆6474億元投資，預估創造16萬5026個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有348家企業投資約1兆4375億元，帶來 9萬4842個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1187家企業投資約6052億元，帶來4萬1714個就業機會，後續尚有29家廠商排隊待審。

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