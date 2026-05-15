對台動武要美袖手旁觀？WSJ社論：習近平誤信中國實力才是真正陷阱

習近平14日與川普會面時，提到「修昔底德陷阱」。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家主席習近平14日在與美國總統川普會面時提到「修昔底德陷阱」。華爾街日報社論指出，習近平真正的意思是警告川普，不要干預中國「收復」（retake）台灣，若有必要不惜動武的意圖，否則將有引發戰爭的風險。

該社論說，其實真正的風險在於習近平真的相信中國正崛起成為一個新的天朝王國，而其他國家為其附庸國。中國的經濟過度依賴出口，以支撐就業，這個國家快速高齡化，其軍隊數十年來沒有真正打過仗，如果習近平真的認為美國衰退到足以讓中國冒著戰爭風險，他可能落入自己設下的陷阱。

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標題為「關於台灣『修昔底德陷阱』」的文章說，修昔底德陷阱是指新興強權威脅既有強國，進而導致兩強爭霸之戰。習近平之所以喜歡此比喻是因為在他看來，中國是新興強國，而美國是恐懼被超越的霸權。在川習會上，他嚴正警告川普，不要干預中國的雄心，否則將導致毀滅性戰爭。

事實上，美國沒有威脅對中國動武。長期以來，美國協助中國崛起，讓中國加入世界貿易組織（WTO），並希望中國遵守國際規則。習近平才是亞太地區的威脅，是威脅對台灣動武的領導人。

習近平14日告訴川普，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險境地」。

如今一場因台灣而起的戰爭，並非源於互相猜忌的事件，而是習近平的決定：他賭美國不會干預他封鎖、軍事攻擊，或佔領台灣離島的行動。習近平是唯一透過封鎖演習、網路攻擊等措施破壞和平的人，而台灣只是不想在中國共產黨鐵腕統治下存活。

該文說，據悉，川普對習近平的「修昔底德」之論保持沉默，「我們希望這是好跡象」。與川普隨行訪問北京的國務卿魯比歐告訴國家廣播公司（NBC）說，「他們總是提起台灣」，但「我們總是清楚表達我們的立場，然後轉向其他主題」。他補充，如果中國對台動武，將犯下「可怕錯誤」。

文章強調，是否批准美國對台軍售，是現在川普面臨的考驗。習近平希望川普否決這些軍售，但台灣需要美國的武器作為嚇阻，並實現其2030年國防支出佔其經濟5%的目標。

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