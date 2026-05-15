神基營運逐季增溫 強固、無人機業務引擎發動

神基董事長黃明漢（左起），副總經理兼財會主管謝淑娟看好公司全年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）今日舉辦法說會，管理層看好下半年營運優於上半年，受惠強固型電腦需求續強、下游預算提升，以及無人機相關應用逐步發酵，全年營收仍維持年增5%至10%目標不變，下半年營收比重將達52%至54%。雖然第一季受到戰爭推升運費、關鍵零組件漲價及報價遞延影響，短期毛利率承壓，但隨漲價逐步反映、高毛利產品占比提升，後續季度的毛利表現可望改善。

神基董事長黃明漢表示，今年上半年營收占全年比重約46%至48%，下半年則提升至52%至54%，全年營運將呈現逐季成長態勢。目前北美政府採購因零組件價格上升而出現短期遞延，但訂單並未消失，預期第三季、第四季可望逐步回溫，明年相關採購與庫存需求也有機會恢復正常節奏。

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產品結構方面，神基看好強固型電腦全年出貨維持雙位數成長，且占整體營收比重持續提升，預期2026年有望突破50%，成為公司主要成長引擎。此外，全球小尺寸強固市場需求持續升溫，預估2025年至2026年間，每年市場規模都有20%至30%的成長幅度，加上公司多年推動精準行銷策略，帶動相關專案數量增加，也進一步推升強固型產品動能。

除了強固型電腦，神基也專注於無人機布局，目前相關應用占強固型產品比重約5%至10%，且屬於新增的市場機會，未來比重仍有提升空間。公司近年已從單純提供平板、筆電等裝置，進一步延伸至地面、飛行解決方案，以及射頻模組等整合方案，並與歐美在地無人機市場合作建立生態系，希望未來3至5年成為重要供應商。

黃明漢也提到，目前無人機相關產品毛利率明顯優於傳統電腦產品，雖然市場仍處早期階段，但整體獲利表現優於預期。此外，公司也看好警用市場未來需求，包含無人機輔助追緝、巡檢及公安應用等，近期已開始在部分國家進行展示與合作洽談。

至於市場關注的毛利率走勢，黃明漢提到，今年2月已陸續調整產品售價，但因電子業報價至接單存在60至90天時間差，第一季尚未完全反映效益。不過隨著價格調整逐步反映，加上高毛利強固型電子件、延伸服務及系統整合方案比重提升，將有助改善後續季度的毛利表現，隨著營收規模放大，預期第二季至第四季費用率將逐步下降。

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