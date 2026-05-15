川習會落幕 劉揚偉看美中關係「不那麼緊張」

電電公會理事長劉揚偉（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電電公會今（15日）舉辦會員代表大會，美國總統川普與中國領導人習近平「川習會」剛落幕，電電公會理事長劉揚偉針對美中局勢最新觀察，根據媒體報導顯示情勢「不是那麼緊張」，後續會繼續關注情勢變化。

劉揚偉在會員大會致詞指出，去年電機電子產業產值達新台幣11.06兆元，較2024年成長29.2%，占製造業比重52%，其中電電公會的會員企業2603家就貢獻約94%產值，顯示電電公會是台灣與全球科技供應鏈重要的支撐力量。

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劉揚偉也說，AI不僅是提升效率工具，更重新定義產業模式與全球市場版圖。展望今年AI應用擴展，各國布局AI基礎設施，主權AI資料基礎設施，他提到，各國由主權資料延伸至主權AI資料中心，再到主權AI資料基礎設施，不僅資料中心在地化，供應鏈也強調在地化，美國、歐洲皆有此趨勢，企業需要及早因應，強化在地化佈局與供應鏈韌性。

劉揚偉也被問到地緣政治對能源價格影響，他解釋，主要可區分系統（System）、模組（Module）、零組件（Component）等三區塊，其中， 模組受影響最大，因需採購多種零件，成本影響較明顯。零組件受原物料與油價影響，有影響但幅度有限，至於系統組裝因零組件多由客戶提供，客戶需吸收零組件漲價影響，對代工費用的影響非常小。

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