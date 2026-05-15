沈軾榮復出首戰旗開得勝！通寶半導體掛牌首日狂飆380.9％

通寶半導體董事長沈軾榮對前景信心滿滿。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕前金寶（2312）總經理沈軾榮重出江湖，首戰旗開得勝！沈軾榮領軍通寶半導體（7913）進攻全球市場，通寶半導體今日登錄興櫃，以110元掛牌，由於通寶半導體為業界少數將後量子密碼學（PQC）技術成功整合進SoC的企業，搶先切入寡佔市場，同時也是全台第一家獲得Arm（安謀）直接投資的企業，今日一開盤隨即出現買盤積極敲進，氣勢如虹，股價大漲380.91%，衝上529元，蜜月行情相當亮眼。

沈軾榮長年深耕全球印表機與事務機供應鏈，2016年高通（Qualcomm）決定出售事務機影像處理晶片團隊時，沈軾榮立刻出手承接，並成立通寶半導體，沈軾榮看好印表機、事務機供應鏈相對封閉，客戶不輕易更換晶片供應商，因為涉及的相關軟體品項多又雜，還需認證時間，更換成本相當高昂，只要打得進去供應鏈，生意一做至少十年以上，等同是寡佔市場，通寶半導體研發團隊來自高通、CSR等國際大廠，主要開發設計系統單晶片（SoC）應用在各類列印與輸出設備，現在美國白宮的印表機就採用通寶半導體的晶片。

請繼續往下閱讀...

因應全球邊緣運算裝置對資安與法規要求急遽提升，沈軾榮指出，通寶半導體已超前部署，成為業界少數將PQC技術成功整合進SoC的企業，搶先切入寡佔市場，並同步展開ASIC（客製化晶片）業務布局，為客戶打造各種客製化晶片，強化客戶黏著度，預估未來數年營收年增率皆有70%以上的水準。

通寶半導體研發人員佔比高達70%，2023年開發採用台積電（2330）12奈米製程的高階SoC晶片，獲得國發基金、Arm、智原投資，為全台第一家獲得Arm直接投資的公司，持股2.08%，並取得Arm的技術與專業奧援，通寶半導體旗下晶片自2022年放量出貨，到今年年底晶片總出貨量可突破1000萬顆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法