公股四金二銀獲利報喜！兆豐、第一金、華南金前4月獲利破百億元

公股四金二銀獲利報喜！兆豐、第一金、華南金前4月獲利已破百億元 （資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕公股金融股4月自結獲利全數出爐，兆豐金（2886）、華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）等「四金二銀」今年前4月獲利表現亮眼，其中兆豐金、華南金、第一金與合庫金累計獲利同步改寫歷年同期新高紀錄，且前三金提前在前4月累計獲利已破百。

兆豐金前4月稅後盈餘142.54億元，穩居上市公司的公股金控獲利王，累計每股稅後盈餘（EPS）達0.96元。華南金近年嚴控股本，加上3年計劃有成，前4月獲利年增59.73%，成長居冠，EPS達0.8元，超越第一金0.79元；合庫金EPS則為0.51元。

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華南金受惠台股強勢表現，帶動銀行投資收益挹注，加上旗下子公司營運動能全面升溫，4月自結稅後盈餘34.54億元，累計前4月獲利達111.14億元，單月與累計獲利雙雙刷新歷史新高。

其中，華南金主要獲利引擎華南銀行4月稅後盈餘23.06億元，較3月增加近2.5億元；華南永昌證券4月大賺8.03億元，月增逾1倍，累計前4月獲利19.32億元，年增高達7.3倍。

第一金4月稅後盈餘31.58億元，累計前4月獲利114億元，同步創下歷史同期新高。雖然第一銀行4月因提存增加，單月獲利略低於3月，但累計前4月仍大賺101.66億元，年增13.2%。

非銀行子公司獲利成長更為突出，第一金證受惠台股成交量與指數齊揚，自營及投資收益同步成長，4月獲利3.06億元，較3月倍增，前4月累計獲利8.17億元，年增逾5倍；第一金人壽則受惠投資收益增加，4月獲利逼近1億元，前4月累計賺進2.51億元。

合庫金在合庫銀行、合庫人壽及合庫證券獲利同步成長帶動下，4月合併稅後盈餘25.65億元，累計前4月獲利83.77億元，年增55.13%，亦創歷年同期新高。

此外，兩家公股銀行彰銀（2801）與台企銀（2834）4月獲利同樣穩健。彰銀4月稅後盈餘19.17億元，年增22.4%；累計前4月獲利71.38億元，年增逾25%，EPS達0.61元，續創同期新高，主要受惠利息與手續費淨收益成長。

台企銀4月稅後盈餘12.01億元，年增23.3%；累計前4月獲利46.37億元，年增18.68%，EPS為0.48元。

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