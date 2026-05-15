劉揚偉：海外科學園區是3.0版本 墨國進度最快已談水電、投資優惠

左起為電電公會秘書長林全能、電電公會理事長劉揚偉。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）主導海外科學園區，電電公會理事長劉揚偉今天（15日）表示，台灣科學園區成功模式，受到世界各國歡迎，電電公會首波規劃的美國、墨西哥、波蘭、印度等四大海外科學園區，相較國內竹科、南科將是3.0的科學園區，推動進度以墨西哥已考察三次最快，且已與當地政府、公協會等已有具體討論到水電基礎設施等需求。

劉揚偉指出，電電公會提出海外科學園區想法，因台灣科學園區的成功經驗與成果受到多國肯定，各國有表達詢問與邀請，期望在其境內複製類似模式；他提到，電電公會與鴻海、中鼎、金融機構等組成考察工作團隊，首波規劃在墨西哥、波蘭、印度、美國四國設置海外學園區。

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劉揚偉說明，目前墨西哥Sonora地點已考察三次，是最早展開合作洽談且進展最快的國家，包括今年1月、4月都再次場勘，並與當地政府討論到水電設施、投資優惠等具體進度。

美國選址進度，今年5月由電電公會副理事長許介立和經濟部簽署合作備忘錄，初步盤點20家業者可望投資規模達350億美元；劉揚偉說明，美國亞利桑那州、德州都是主要考量地點，近期已完成初步探勘，但仍需再次實地考察方能定案，目前尚未確定具體地點。

至於波蘭、印度的進度，鴻海集團近期也跟波蘭簽訂電動車相關合約，將在當地建立相應供應鏈，印度則在洽談中。他預期墨西哥因洽談較早，最有可能率先落地；但美國與波蘭動作也相當積極，短期內仍難以確定最先開始運營的地點。

劉揚偉強調，電電公會核心理念是分享、合作、共榮，台灣科學園區的成功經驗與成果受到多國肯定，已有不少國家表達詢問與邀請，期望在其境內複製類似模式，電電公會也希望以大帶小，強化我國中小企業海外製造能量並拓展市場出海口，他也期待，能透過海外科學園區為台灣打出另外一個天下。

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