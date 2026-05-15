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白銀閃崩！瑞銀下調目標價 最低價格曝光了

2026/05/15 15:01

瑞銀下修白銀目標價。（法新社）瑞銀下修白銀目標價。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀策略師最新發布的白銀預測顯示，投資需求疲軟、工業消費下降以及礦山供應增加將大幅降低供應缺口，從而削弱白銀潛在上漲空間。該行目前預測，到2026年第二季末，白銀價格將為每盎司85美元，低於先前預測的每盎司100美元。9月的目標價也從每盎司95美元下調至85美元，年底目標價從每盎司85美元下調至80美元。週五白銀亞洲盤交易閃崩，現貨價重挫逾6%，觸及每盎司78.2美元。

Kitco以提供貴金屬價格、新聞報導和實體貴金屬交易而聞名，14日披露瑞銀下調白銀價格預期的訊息。根據瑞銀策略師最新發布的白銀預測顯示，投資需求疲軟、工業消費下降以及礦山供應增加將大幅降低供應缺口，從而削弱白銀在多個時間點的潛在上漲空間。

瑞銀策略師戈登（Wayne Gordon）和施耐德（Dominic Schnider）在一份報告中寫道，「我們預計，由於銀價處於高檔，2026年太陽能發電需求將疲軟；同時，銀價上漲也對銀器和珠寶的需求造成壓力，這些因素加在一起將導致需求減少約5000萬盎司。」

有關投資需求部分，瑞銀分析師指出，已知的ETF總持有量已減少近7000萬盎司，降至約7.94億盎司，而淨投機性期貨部位已回落至略高於1億盎司。該行將全年投資需求預期從超過 4 億盎司下調至 3 億盎司。

瑞銀也下修白銀目標價，預估到2026年第二季末，白銀價格將為每盎司85美元，低於先前預測的每盎司100美元。9月的目標價也從每盎司95美元下調至85美元，年底目標價從每盎司85美元下調至80美元，2027年3月份的預測價從每盎司85美元下調至75美元。

台北時間5月15日14點55分，白銀現貨報78.25美元，大跌6.21%。

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