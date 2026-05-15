焦點股》盟立：多重利多發酵 帶量攻史高

盟立多重利多發酵，股價帶量攻史高。（翻攝證交所官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕自動化設備廠盟立（2464）今年在半導體設備領域接單增溫，加上布局機器人與鈣鈦礦太陽能相關領域，受市場看好，利多題材吸引買盤湧入，今盤中亮燈漲停鎖在126.5元，上漲11.5元，創歷史新高價，截至11點38分，成交量逾2萬張，漲停後委買量近3千張。

盟立經歷去年營運低谷之後，今年可望重回成長軌道，受惠半導體後段先進封裝與載板持續擴廠，傳出新接相關自動化設備金額比去年同期顯著成長，預估下半年開始出貨，半導體占全年營收可望增加到六成以上，目前在手訂單約72-76億元左右，全年營收目標將達年增二成並轉虧為盈可期。

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盟立轉投資盟英科技，布局人形機器人的諧波減速機跟關節模組開發，開始小量出貨；預期今年營運將比去年成長；投資鈣鈦礦太陽能相關技術也搭上太空AI熱潮，多重利多致使盟立近期股價表現搶眼，今一舉帶量攻漲停。自4月7日65.8元低檔起漲以來，近1個多月漲幅近倍，不過，5月以來，外資累計轉賣超逾5500張。

盟立第一季已轉虧為盈，稅後淨利4916萬元，每股稅後盈餘0.24元，創近五季以來最佳成交；4月營收達6.54億元，年增23.09%，創近16個月新高，顯示營運穩健成長。

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