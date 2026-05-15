股匯兩樣情！台股創高後翻黑 新台幣貶翻升站上31.45元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早隨美股跳空開高，不過台股創高後，隨即翻黑，高低震盪逾千點。新台幣兌美元匯率走勢則是先貶後升，在美元走高下，意外升破31.5元關卡，最高觸及31.45元、近一週新高。中午暫時收在31.472元、升值3.8分，台北外匯經紀公司成交量7.91億美元。

川習會結束後，儘管未達成任何具體協議，但美中關係和緩，市場正面解讀，美股收紅，惟各界焦點再度轉回美國通膨壓力，市場押注聯準會可能會更長時間維持高利率，加上聯準會本週將迎來新舊任主席交接，美元指數持續反彈，且站上99高位，亞幣普遍承壓。

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日圓兌美元匯率再度貶回158價位，逼近5月初日官方干預價位；人民幣在川習會題材激勵下，離岸價、在岸價升破6.8、逾逾3年新高後，出現拉回。

新台幣今早受到美元走高至2周高點，以31.53元、貶值2分開出後，先是回貶至31.554元，沒多久即出現一波急拉走勢，最高升抵31.45元，雖然大抵仍在31.5元附近上下波動，但震盪幅度也較昨日擴大，午後觀察外資動向。

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