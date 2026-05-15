「一個拉一個」開綠燈洗錢36億 台中商銀2高層裁定駁回停押聲請

台中商銀4家分行的6名經理或襄理，涉勾結博弈、洗錢集團洗錢逾36億。（調查局航調處提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中商銀爆發6高層勾結詐騙、博弈集團洗錢36億元重大弊案，其中涉案潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良近日聲請撤銷羈押，但台中地院審酌兩人涉案金額龐大、均為銀行高階主管且收入優渥，名下資產可觀，甚至有多次出境紀錄，認定有逃亡之虞，裁定駁回停押聲請，不得抗告。

經查，46歲萬里開發公司董事長洪岳鵬長期經營土地開發等事業，與台中商銀維持高額授信及存款往來，卻暗中參與詐騙與博弈集團，自2024年9、10月起至2025年4月間，洪男指示銀行主管利用職務之便，協助12家沒有實際營運的人頭公司順利開戶，並將帳戶轉帳額度一路拉高至最高2000萬元，當帳戶觸發疑似洗錢警示時，相關主管不僅延遲通報，甚至刻意拖延凍結、限制或終止交易，讓詐欺、博弈所得得以快速轉移、掩飾來源，總計洗錢金額高達36億餘元。

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台中地檢署去年組成專案小組，分三波搜索萬里公司及台中商銀潭子、北屯、中正、頭份等分行，並扣押洪男及相關銀行主管名下存款、不動產等共2億餘元，聲押洪男、潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良等3人獲准。

檢方上月23日起訴後移審台中地院後，裁定3人羈押禁見，其中張、莊具狀聲請撤銷羈押，但中院審酌，張涉洗錢金額高達7億4482萬餘元，加上其名下不動產高達上億元，莊則涉洗錢5億3020萬餘元，年收入超過280萬元，且有多筆出境紀錄，同樣具高度逃亡風險，駁回2人聲請，不得抗告。

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