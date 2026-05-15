00403A買盤過熱致溢價飆高 他秀帳單掛牌日現賺88萬 網喊「神操作」

統一台股升級50主動式ETF基金（00403A）12日掛牌，投資人瘋搶爆出逾419.4萬張的交易量，創台股有史以來個股或ETF單日成交量最高紀錄。（中央社）

〔即時新聞／綜合報導〕統一台股升級50主動式ETF基金（00403A）近日掛牌，吸引投資人瘋搶，但一上市就重挫也引發網路熱議。不過有網友則在社群秀出對帳單，表示因為提前認購並在掛牌日就先賣出，結果一口氣就賺了88萬，讓網友直呼「神操作！」

統一投信旗下的主動式ETF「主動統一升級50（00403A）」12日掛牌上市，引發市場瘋搶，爆出420萬張成交量，導致溢價過大。

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在臉書社團「00403Ａ」裡近日也持續有網友發文討論，其中有名網友於12日就曾PO出對帳單，直言「今天溢價有5%呢….獲利了結現出場」，他後續也另外發文透露，是因為先前申購1000張，上市當天溢價5%，選擇直接出場獲利。細看其帳單明細可發現，他申購投資成本為1000萬，成交均價10.91元，損益率為+8.88％，一口進賺進88萬7977元。

這名網友也指出，後來他也趁價格下滑時又分批購買500張，建立基本持股。他也強調「不管是長期持有或者是短期的進出，那又如何？每個人選擇適合自己的方式，買ETF虧盈自負。不需要去爭論誰對誰錯，不是嗎？」

在發文底下網友也直言「ETF第一天就獲利了結」、「本金大在牛市行情就是簡單賺」、「這告訴我們他能賺88萬是因為它有1000萬」、「預購10的人，張數多套現合理，再回頭買現在的價格都是賺」、「看了這麼多人在做股票，發現即使損益不足10％，只要本金夠大，幾小時也能賺到別人年薪」。

原PO在留言區也表示「當初申購買00403a就打算放長期配息的。但也是告訴自己說上市第一天如果溢價過高的話那就必須要先賣做價差的動作。另一種情況如果是破發的話當然是加碼啦」。

針對有些網友議論是否上錯車，在該社團內的相關討論貼文底下，也有不少網友表示「有救的，時間會證明」、「請給00403A時間，它才第三天」、「剛出生的嬰兒給他一段時間才會走路才會說話。403A也要給他一段時間操作」、「009816那時候還跌到9塊多都沒說了，再4個月後也是14塊多了」、「他又不是飆股」、「已入場建議先睡一覺」、「長期存股真的不用在意這個點」。

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