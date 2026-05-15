多個部會官網連結竟導向外送茶！ 王鴻薇：Google早示警政府卻不知

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

〔記者羅國嘉／台北報導〕不只資安問題，更是國安危機！昨天多個部會網站連結「太陽光電單一窗口」竟遭駭客入侵，直接導向色情網站，引發國安疑慮。國民黨立委王鴻薇重批，該網站遭非法註冊多時，連Google都有警示，政府卻渾然不知；數發部每年拿國人這麼多預算，卻資安事故頻傳，難辭其咎，應立即向國人說明清楚。

王鴻薇指出，昨天不少民眾反應，經濟部、環境部、國發會、能源署、水利署及部分地方政府網站，連結到我國太陽光電單一窗口，點開之後卻連結到了色情網站網址，標題還很挑釁的寫上「太陽光電定點茶」政府機關顏面掃地，連身為軟體工程師綠黨新北市議員參選人甘崇緯就發文並指出這樣的資安危機。

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王鴻薇表示，這絕對不只是資安問題，更是明顯的國安危機，國家政府網站這麼簡單被翻掉，數發部絕對難辭其咎，尤其盜用政府網域的網站，是有可能有其他惡意程式，並藉由國家網站的公信力，讓國人暴露資安風險，個資受害，衍生的經濟損失，都不可以小看。即使有如此大的風險，連Google搜尋引擎都早已標網站「已被不法業者註冊」，政府卻渾然不知，讓網站持續非常長的一段時間，主管資安業務的數發部，絕對難辭其咎。

王鴻薇說，其實這樣的問題不是第一次，去年因為政府網站憑證信任危機，監察院指出，「數發部風險覺察、監理強度及制度設計等面向，仍有檢討精進之必要。」尤其數發部每年拿國人這麼多預算，做出甚麼沒人知道，但政府任內資安問題不斷。數發部應該出來向國人說明清楚，停止惡意網站傷害政府數位服務穩定與公信力。

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