川普訪中晚宴 4中企董事長與馬斯克黃仁勳同桌

川普訪中晚宴，小米集團創始人雷軍（右）主動與馬斯克進行簡短交談並自拍。（圖取自李老師不是你老師 X）

〔中央社〕中國國家主席習近平昨晚在北京人民大會堂舉行宴會歡迎美國總統川普。中國企業家受邀出席，當中4人獲安排與馬斯克、黃仁勳等同桌；而小米集團創始人雷軍主動與馬斯克進行簡短交談並自拍。

綜合中國媒體大河財立方及新加坡聯合早報報導，根據昨晚央視新聞聯播畫面，至少10名中國企業家獲邀出席習近平為川普舉行的晚宴，有先進製造、航空、數位科技、消費電子、汽車配套等領域。

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根據央視的畫面，晚宴上與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）同桌的有4名中國企業家，包括海信集團董事長賈少謙、藍思科技董事長周群飛、萬向集團董事長魯偉鼎以及福耀玻璃董事長曹暉。

與美國波音公司（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）及奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）同桌的，包括國航董事長劉鐵祥和中國商飛董事長賀東。

其他出席者包括聯想集團董事長兼執行長楊元慶、小米集團創始人兼董事長雷軍、字節跳動執行長梁汝波等。晚宴期間，雷軍主動與馬斯克進行了簡短交談並自拍。

報導形容，這些企業家與會釋放出中國企業積極參與全球合作、深化中美經貿互利共贏的積極訊號。

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