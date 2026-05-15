韓國跨城市鐵道旅遊爆紅！Klook開放線上訂票、90天前就能搶票

旅客未來可直接透過Klook預訂韓國高速列車KTX。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕亞太區旅遊與休閒娛樂預訂平台Klook宣布與韓國國營鐵路營運機構KORAIL建立策略合作夥伴關係，未來旅客可直接透過Klook預訂韓國鐵路車票，涵蓋高速列車KTX，以及新村號（Saemaeul）、無窮花號（Mugunghwa）等列車，讓國際旅客前往首爾以外城市更加便利，也進一步強化Klook在亞洲交通服務市場的布局。

Klook觀察指出，國際旅客對韓國地方旅遊需求正快速增加。以2026年第一季年增率來看，除首爾外，成長最快的熱門目的地包括釜山、江陵、忠清南道、全州與束草等城市。

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這項趨勢也呼應Klook《2026旅遊脈動大調查》結果。調查顯示，超過三分之二的MZ世代旅客偏好多城市深度旅行，並傾向以首都城市作為延伸探索地方的起點，同時，有32%的國際旅客赴韓時，會將鐵路列為主要交通工具。Klook與KORAIL也希望透過更便利的鐵道預訂服務，帶動更多旅客深入地方城市，進一步刺激在地觀光與消費成長。

隨著韓國觀光市場持續升溫，並朝每年吸引3,000萬名國際旅客的目標邁進，雙方此次合作也瞄準海外旅客在韓國規劃鐵道旅行時，常見的語言與購票障礙。透過整合即時票務、多語言介面與多元支付功能，旅客可更輕鬆安排跨城市行程。

此次合作也進一步補強Klook既有的韓國交通服務版圖。除了原有巴士與租車服務外，Klook此次提供90天前預購服務，相較KORAIL官網通常於一個月前開放售票，旅客可更早安排行程。此外，平台支援超過20種語言與40種貨幣，付款方式涵蓋信用卡與LINE Pay等多元支付工具，完成預訂後即可直接取得電子票券，免去現場排隊換票流程。

為慶祝服務上線，即日起至6月3日前，旅客預訂時輸入限量優惠碼「KORAIL-LAUNCH」，可現折6,000韓元（約新台幣120元），並加贈限量7天5GB eSIM。

除了韓國鐵路布局外，Klook近年也持續拓展亞洲鐵道旅遊市場，目前已整合日本新幹線與多款特色觀光列車產品，包括「POKÉMON with YOU」寶可夢列車與豪斯登堡號列車等，讓旅客能在同一平台完成跨國鐵道行程規劃。

透過Klook預訂日本新幹線，旅客可使用QR Code直接進站搭乘，免除現場排隊與語言溝通問題，同時還能選擇富士山景觀座位、大型行李空間等座席，並享有出發前一小時彈性取消、全中文介面與多元付款等功能。

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