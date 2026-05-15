越用越有味道？Le Labo竟把香水做成筆記本

小眾香氛品牌Le Labo再次把氣味延伸至日常生活，推出香水筆記本記錄生活。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕深受文青喜愛的小眾香氛品牌Le Labo再次把氣味延伸進日常生活，推出全新「檀香26香氛筆記本」（1,550元）與「蠟質帆布筆記本書衣」（2,350元），讓書寫不只是記錄，更成為一種結合香氣、時間與個人記憶的感官儀式。

全新登場的「檀香26香氛筆記本」，以品牌經典香氣「檀香26（Santal 26）」為靈感，於法國手工製作完成，採用A5尺寸牛皮封面設計，翻閱紙頁之間，都能聞到淡雅迷人的檀香氣息，讓文字與香味一同封存記憶，也讓每一次書寫都更具儀式感。

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同步推出的「蠟質帆布筆記本書衣」，則替筆記本增添更多個性與保護性。其設計靈感來自Le Labo 實驗室工作圍裙，於美國手工製作完成，並以金色墨水網印品牌櫥窗標誌，低調展現帶有工藝感的都會風格。

特別的是，蠟質帆布材質會隨著時間與使用習慣，逐漸留下自然磨損與獨特紋理，就連表面的網印圖案，也會因日常使用產生細微變化，每一件書衣都像被真實生活陪伴過般，留下專屬於使用者的歲月痕跡，呼應品牌一貫強調的「越使用越有味道」哲學。

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