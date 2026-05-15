王品也能叫外送了！Uber Eats一次上線18品牌、買一送一限時開跑

Uber Eats攜手台灣餐飲龍頭王品集團展開合作，即日起王品集團旗下18個品牌、共307間門市正式上線Uber Eats App。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著夏季外送旺季即將到來，Uber Eats攜手台灣餐飲龍頭王品集團展開合作，即日起王品集團旗下18個品牌、共307間門市正式上線Uber Eats App，消費者未來可直接透過平台點購多元餐點，在家也能享受人氣餐廳美食。

Uber Eats表示，此次合作涵蓋火鍋、燒肉、西餐與日式料理等多元餐飲類型，滿足個人用餐、情侶約會到家庭聚餐等不同需求，包含「王品牛排」、「TASTY西堤牛排」、「藝奇日式料理」與「夏慕尼」等知名品牌，都已同步進駐平台，進一步擴大外送餐飲版圖，此次合作不僅能進一步豐富平台上的餐飲選擇，更能以更便利的方式，讓消費者在家輕鬆享用多元餐點。

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為慶祝雙方結盟，Uber Eats也同步推出限時優惠活動。自5月20日起至6月2日，消費者只要透過Uber Eats App點購王品集團指定品牌共19項活動品項，即可享有「買一送一」優惠。

此次優惠品項包括「王品牛排」比利時巧克力莓果蛋糕、「TASTY西堤牛排」酥炸魚柳、「藝奇日式料理」酥炸唐揚雞，以及「夏慕尼」燻鮭魚蘿蔓美沙拉等人氣餐點，讓消費者在家也能享受餐廳級美食饗宴。

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