自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

亞股大怒神！日經指數重摔1244.76點 韓股大跌逾6％

2026/05/15 15:07


首次上稿:5/15 11:44
更新時間:5/15 15:07

日經指數早盤紅翻黑。日股示意圖。（歐新社資料照）日經指數早盤紅翻黑。日股示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（14日）美國股市上漲，連帶亞股週五（15日）開盤大漲，但盤中走勢出現變化，台股創高後指數急殺翻黑，日經指數、南韓綜合股價指數也直接重摔，終場日經指數下跌1244.76點、韓股綜合指數則下跌488.23點、下跌6.12%。

日經指數在開盤後一路竄高，早盤最高來到63235.77點，上漲581.72點，但隨後賣壓大舉出籠，指數急殺翻黑，早盤結束下跌804.24點、下跌1.28%，報61849.81點。

午休過後，日經指數持續下探，終場下跌1244.76點、下跌1.99%，報61409.29點。

韓股部分，南韓綜合股價指數（KOSPI）今開盤報7951.75點，較前1交易日下跌29.66點，但盤中首次突破8000點，刷新歷史紀錄，不過隨後同遇賣壓，指數翻黑下跌，終場指數報7493.18點，較前1交易日下跌488.23點、下跌6.12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財