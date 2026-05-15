亞股大怒神！日經指數重摔1244.76點 韓股大跌逾6％

首次上稿:5/15 11:44
更新時間:5/15 15:07
日經指數早盤紅翻黑。日股示意圖。（歐新社資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕週四（14日）美國股市上漲，連帶亞股週五（15日）開盤大漲，但盤中走勢出現變化，台股創高後指數急殺翻黑，日經指數、南韓綜合股價指數也直接重摔，終場日經指數下跌1244.76點、韓股綜合指數則下跌488.23點、下跌6.12%。
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日經指數在開盤後一路竄高，早盤最高來到63235.77點，上漲581.72點，但隨後賣壓大舉出籠，指數急殺翻黑，早盤結束下跌804.24點、下跌1.28%，報61849.81點。
午休過後，日經指數持續下探，終場下跌1244.76點、下跌1.99%，報61409.29點。
韓股部分，南韓綜合股價指數（KOSPI）今開盤報7951.75點，較前1交易日下跌29.66點，但盤中首次突破8000點，刷新歷史紀錄，不過隨後同遇賣壓，指數翻黑下跌，終場指數報7493.18點，較前1交易日下跌488.23點、下跌6.12%。
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