長榮鋼首季EPS1.07元 都更、科技廠房支撐鋼構市場

左起為總經理劉邦恩、董事長林耿立。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕長榮鋼（2211）昨公布今年第一季財報，受部分鋼構工程進度遞延及轉投資事業短暫停爐影響，稅後淨利降至4.48億元、每股稅後盈餘（EPS）1.07元，低於去年同期1.49元。但轉投資的榮鼎綠能已於4月底全面恢復運作，加上都更、科技廠房與物流廠房等需求持續，市場關注長榮鋼後續營運能否隨工程認列回穩、下半年逐步改善。

長榮鋼昨公布第一季合併營收33.31億元，稅後淨利（歸屬母公司）4.48億元，EPS為1.07元。

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長榮鋼指出，在鋼構業務方面，因受到業主土方出土等因素影響，部分工程進度延後，使營收及獲利皆較去年同期下降；但都更、科技廠房及物流廠房仍有一定的推案量，短期鋼構市場仍有穩定需求。

在轉投資事業方面，榮鼎綠能於3月18日因廠區外輸配電纜遭第三方道路施工廠商損壞，導致焚化爐停電停爐，經積極搶修後，已於4月29日全面恢復正常運作，後續將進行求償並申請理賠。

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