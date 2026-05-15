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焦點股》訊芯-KY：CPO利多題材 亮燈漲停

2026/05/15 11:29

訊芯-KY受惠CPO利多題材，股價亮燈漲停。（資料照）訊芯-KY受惠CPO利多題材，股價亮燈漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠訊芯-KY（6451）挾光通訊利多題材，今盤中股價再衝577元漲停價鎖住，大漲52元，截至10點26分，成交量逾5千張，漲停後委買量超過2700張，訊芯-KY已連5漲，累計漲幅達30.83%，表現強勁。

隨著AI模型規模擴大，傳統的銅線傳輸已達物理極限， 市場預期「光進銅退」將成發展趨勢，CPO（共同封裝光學）因此變為股市利多題材，訊芯-KY因高速光纖收發模組已貢獻營收，日前公布4月營收回升至6.41億元、月增11.8%，帶動股價連日上揚。

台積電（2330）昨技術論壇也釋出緊湊型通用光子引擎（COUPET）技術，COUPE將整合共同封裝光學（CPO）解決方案。與傳統銅線相比，基板上搭載COUPE的CPO可提供4倍的功耗效率且延遲減少90%，藉由在中介層上使用COUPE技術，效能可進一步提升，實現10倍的功耗效率與延遲減少95%。

訊芯-KY第一季再轉盈為虧，每股稅後虧損1.45元，今年前4月累計營收也年減達16.76%，顯見營運仍未改善，但短線資金再度拉抬訊芯-KY股價強彈，投資人宜慎防回檔風險。

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