84歲阿公藏190萬現金在家裡「這地方」 結果悲劇了

現金示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕84歲的弘（化名）擔心銀行取款不便，因此決心長期把大量現金藏在家中榻榻米下，他每月靠10萬日圓退休金過簡樸的生活，但某日身體健康出現問題住進醫院，56歲的女兒加藤美代子（化名）為未來的生活開支做準備時，弘告訴他1000萬日圓存款全藏在榻榻米地板下，然而因為放太久出現嚴重老化，加藤美代子送交銀行檢查後，部分紙鈔因損毀，只能兌回約一半金額，讓父女兩人相當錯愕。

日本媒體報導，弘長年秉持「如果你把錢存到銀行，需要用錢的時候卻取不出來，那就一切都完了」的想法，因此堅定認為錢要存在家中。

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他靠著每月10萬日圓的退休金過著簡樸的生活，但某日健康狀況突然惡化，住進了醫院。當加藤美代子正在清理家裡的東西，為未來的生活開支做準備時，弘在病房裡告訴了她「藏錢」這件事。

弘說：「我在日式房間的地板下藏了一些錢。」這令加藤美代子相當驚訝，當他前去查看，發現榻榻米底下確實藏著一個舊金屬保險箱，打開後裡面有十捆用報紙包著的、每捆一百萬日圓的鈔票。然而，眼前的景象與加藤美代子想像中的「巨款」相去甚遠。

「鈔票整體已經發黑，看起來像混凝土塊一樣硬邦邦，用手一碰表面就會剝落。」由於金庫密封性過高，加上床下濕氣無法排出，長年累積導致紙鈔嚴重劣化。加藤美代子將這一大塊鈔票帶到日本銀行總行兌換，行員看到後表示：「沒有強行剝開是正確的，我們會謹慎鑑定。」

然而，經過數週的評估，結果卻殘酷地揭示了現實。根據日本銀行的規定，如果紙鈔殘存超過3分之2可全額兌換，介於5分之2到3分之2則只能兌換一半，低於3分之2則視為無效。

加藤美代子說：「我父親的存款遭受了嚴重損失，最終，他原本的1000萬日圓只剩下了550萬日圓（約新台幣109萬元）。」

弘「不信任銀行」的結果，給他的家人留下了深刻的教訓。報導指出，雖然「把現金放在家裡」這種做法，對未來的焦慮和對銀行的不信任人，雖然能給帶來安全感，但也存在盜竊、火災和其他不可預見的風險。

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