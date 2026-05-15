北京晚宴川普名單藏玄機 ? 為何華為「缺席」 中媒這樣說

川普訪中晚宴名單曝光，市場意外中國兩大科技巨頭華為、騰訊同缺席。（新華社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府14日晚間為美國總統川普舉行訪問歡迎晚宴，中方安排9位中國代表性企業家同場出席，但最受市場關注的，反而是兩大科技巨頭華為及騰訊的高層均未現身，引發外界對北京釋放何種訊號的猜測。

近年，華為‌位處美中兩國科技戰核心，涉及晶片、通訊設備與出口管制等高度敏感議題。中國軍事專家認為，華為創辦人任正非在任何公開場合的高調舉動，都可能被過度放大和解讀。

請繼續往下閱讀...

其他分析人士稱，川普是商人出身，極致務實，且極其看重「面子」和「戰果」，華為在川普眼裡並不是普通的企業，被美國列入實體清單（Entity List），認為對美國的國家安全構成威脅。如果你是主辦方，會請一個令川普恨得牙癢癢的人，真的這樣做了，這不叫示威，而是根本「沒想好好談」。

中媒指出，倘若任正非在歡迎晚宴上跟川普面對面，這晚宴氣氛能融洽嗎？當鏡頭一掃，那川普是該笑還是板著臉？如果合照流傳出去，外界會怎麼解讀？畢竟這些都是不可控制的。因此，讓處在「風口浪尖」的企業家隱於幕後，其實是給談判留出空間，避免把一場旨在溝通的晚宴，變成火藥味十足的對峙現場。

若從參與晚宴的中國企業領域觀察，包括先進製造、航空、汽車配套、AI大模型等產業鏈關鍵環節‌。分析人士指出，這份名單可看出，中方顯然希望向外界展示「科技自主」與「實體產業能力」。

據報導，此次出席的中方企業家包括萬向集團董事長魯偉鼎、中國航空集團董事長劉鐵祥、中國商飛董事長賀東風、聯想董事長楊元慶、小米集團創辦人雷軍、海爾集團董事局主席周雲傑、海信集團董事長賈少謙、福耀玻璃工業集團董事長曹暉，以及字節跳動執行長梁汝波。

這與美方企業高層形成對應，包括蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳以波音執行長歐特柏格，被視為一場「中美核心企業對話」。

中媒指出，這場晚宴的中方企業安排，航空領域最受關注，因為中國商飛與中國航空集團高層與波音執行長同桌，被市場解讀為北京刻意釋放訊號，未來C919供應鏈合作與中國航空市場合作開放，可能成為中美談判的重要議題之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法